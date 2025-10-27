خالد طلعت: خسارة النجم الساحلي التونسي أمام نيروبي يونايتد الكيني كبرى المفاجآت

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي خسارة النجم الساحلي التونسي أمام فريق نيروبي يونايتد الكيني.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كبرى مفاجآت بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية .. النجم الساحلي التونسي يودع البطولة مبكرا من دور الـ32 على أرضه ووسط جماهيره أمام فريق نيروبي يونايتد الكيني المغمور بركلات الترجيح".

وأكمل:"النجم خسر لقاء الذهاب في نيروبي 0-2 وفاز اليوم في لقاء الاياب على ملعبه 2-0 بهدف قاتل في الدقيقة 97 والأخيرة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي فاز بها نيروبي الكيني 7-6".

ودّع فريق النجم الساحلي التونسي، منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية؛ بعد خسارته أمام نيروبي يونايتد الكيني بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد ضمن إياب دور الـ 32 من البطولة.

وبالرغم من فوز النجم الساحلي في مباراة الإياب بهدفين دون رد؛ إلا أن الفريق التونسي كان قد خسر بنتيجة مماثلة في لقاء الذهاب بكينيا، ليتعادل الفريقان في مجموع المباراتين (2-2)، ويتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي حسمها الفريق الكيني بنتيجة 7-6.

وسجل هدفي النجم الساحلي كل من محمد ريان عنان في الدقيقة 49، وغفران نوالي في الدقيقة +90.

يُذكر أن فريقي ستيلينبوش وكايزر تشيفز تأهلا في وقت سابق اليوم إلى دور المجموعات من البطولة.