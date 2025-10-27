قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فقدان 2 من طاقمها..غرق سفينة صينية بعد اصطدامها بأخرى
اصطفاف العشرات من شاحنات المساعدات أمام معبر رفح تمهيدا لدخول غزة
شاب ينهى حياة شقيقه بطلقات نارية خلال مشاجرة بقنا
السقف وقع عليهم..إصابة 3 أشخاص في انهيار عقار كورنيش الاسكندرية
سقط على السكان.. انهيار جزئي بعقار على طريق الكورنيش بالإسكندرية
هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل وفاته لحرمان أشقائه من الميراث؟
الحكم في دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد.. غدًا
بين الفائدة والخطر| كيف تجعل الخضروات والفاكهة آمنة
هل كثرة الإنجاب باب للرزق؟.. الإفتاء تصحح 6 أخطاء شائعة
بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025
بعد تراجع 100 جنيه.. أسعار الذهب في مصر مستهل الإثنين
دوري مدارس مصر |5مراحل للمسابقة والتسجيل حتى 5 نوفمبر عبر هذا الرابط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت: خسارة النجم الساحلي التونسي أمام نيروبي يونايتد الكيني كبرى المفاجآت

الكيني
الكيني
باسنتي ناجي

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي خسارة النجم الساحلي التونسي أمام فريق نيروبي يونايتد الكيني.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كبرى مفاجآت بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية .. النجم الساحلي التونسي يودع البطولة مبكرا من دور الـ32 على أرضه ووسط جماهيره أمام فريق نيروبي يونايتد الكيني المغمور بركلات الترجيح".

وأكمل:"النجم خسر لقاء الذهاب في نيروبي 0-2 وفاز اليوم في لقاء الاياب على ملعبه 2-0 بهدف قاتل في الدقيقة 97 والأخيرة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي فاز بها نيروبي الكيني 7-6".

النجم الساحلي يودّع الكونفدرالية بركلات الترجيح أمام نيروبي يونايتد الكيني

ودّع فريق النجم الساحلي التونسي، منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية؛ بعد خسارته أمام نيروبي يونايتد الكيني بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد ضمن إياب دور الـ 32 من البطولة.

وبالرغم من فوز النجم الساحلي في مباراة الإياب بهدفين دون رد؛ إلا أن الفريق التونسي كان قد خسر بنتيجة مماثلة في لقاء الذهاب بكينيا، ليتعادل الفريقان في مجموع المباراتين (2-2)، ويتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي حسمها الفريق الكيني بنتيجة 7-6.

وسجل هدفي النجم الساحلي كل من محمد ريان عنان في الدقيقة 49، وغفران نوالي في الدقيقة +90.

يُذكر أن فريقي ستيلينبوش وكايزر تشيفز تأهلا في وقت سابق اليوم إلى دور المجموعات من البطولة.

الكيني الزمالك الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع فجأة.. عيار 21 يسجل أقل مستوى منذ أسبوعين

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الأرصاد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

مشاجرة المنيا

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين

المتحف المصري الكبير

متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة

ترشيحاتنا

الفاعليات

تبة الشجرة تستقبل فرق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

الافتتاح

الإسماعيلية تحتفل بعيدها القومي بافتتاح صرح تعليمي رائد

حالة الطقس

حالة الطقس في أسوان اليوم الاثنين 27-10-2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد