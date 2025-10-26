قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. استكمال محاكمة فادي خفاجة بتهمة سب مجدي كامل
شيخ الأزهر: أحيي الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية وشجاعتهم تجسد الضمير الإنساني
شيخ الأزهر: وثيقة الأخوة الإنسانية الموقعة مع أخي الراحل البابا فرنسيس جسدت ضمير العالم الحر
عضو اتحاد الكرة السابق: لم نتخذ قرارا بإيقاف دونجا في أزمة السوبر الماضي
شيخ الأزهر: لا سلام بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس
لردع المتلاعبين.. القانون يواجه التجار المتهربين من سداد الديون بهذه العقوبة
المصري يتأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية بالفوز على الاتحاد الليبي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات
شيخ الأزهر: لا يمكن بناء سلام على أنقاض الظلم.. والأزمات كشفت إفلاس الضمير الإنساني
أيمن عرب مستشارا للحوكمة بمجلس المطارات العالمي ACI عن قارة أفريقيا
لميس الحديدي: أكثر من 60 ملكا ورئيسا سيحضرون حفل افتتاح المتحف الكبير
رياضة

النجم الساحلي يودّع الكونفدرالية بركلات الترجيح أمام نيروبي يونايتد الكيني

النجم الساحلي ضد نيروبي يونايتد
النجم الساحلي ضد نيروبي يونايتد
إسراء أشرف

ودّع فريق النجم الساحلي التونسي، منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية؛ بعد خسارته أمام نيروبي يونايتد الكيني بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد ضمن إياب دور الـ 32 من البطولة.

وبالرغم من فوز النجم الساحلي في مباراة الإياب بهدفين دون رد؛ إلا أن الفريق التونسي كان قد خسر بنتيجة مماثلة في لقاء الذهاب بكينيا، ليتعادل الفريقان في مجموع المباراتين (2-2)، ويتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي حسمها الفريق الكيني بنتيجة 7-6.

وسجل هدفي النجم الساحلي كل من محمد ريان عنان في الدقيقة 49، وغفران نوالي في الدقيقة +90.

يُذكر أن فريقي ستيلينبوش وكايزر تشيفز تأهلا في وقت سابق اليوم إلى دور المجموعات من البطولة.

النجم الساحلي الكونفدرالية نيروبي يونايتد كأس الكونفدرالية

