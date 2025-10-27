قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر من قمة روما للسلام: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العلمين الجديدة قبلة جديدة للاستثمار الصناعي في مصر| تفاصيل
عائلات الرهائن تطلب لتعليق المرحلة التالية من وقف إطلاق النار حتى تسليم جميع الرفات
المسابقات تحسم الجدل.. بيان رسمي بـ إيقاف دونجا الزمالك في السوبر
استثمارات تتجاوز 78 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مصنعًا لمواد البناء ويتفقد مشروع الكربون بالسخنة
تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 وانتهاء الصيفي رسميًا هذا التوقيت
مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية وضخ الكميات اللازمة في الأسواق
ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”
الحبس والغرامة لمحصّلي «ركنة زيادة».. قانون انتظار السيارات يضبط فوضى الشوارع
ممنوع مهاجمة الاحتلال في أمريكا.. اعتقال صحفي بريطاني بسبب إسرائيل
ترامب يستبعد سعيه لولاية رئاسية ثالثة من خلال "خطة فانس"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع 3 عقود صناعية جديدة باستثمارات تتجاوز 75 مليون دولار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مدير الكرة بالزمالك يكشف عن أزمة دونجا وبطولة السوبر

باسنتي ناجي

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك عن أزمة دونجا وبطولة السوبر.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"تصريحات عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك عن أزمة دونجا وبطولة السوبر:

 أرسلنا خطابًا لاتحاد الكرة للاستفسار  في الوقت المناسب ولم نتلق الرد لأنه بالفعل لا يوجد شيء

هل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من مهام عملهم الاحتفاظ بخطابات لم تعتمد أو توجه إلى اللجان والإدارات المختصة لتأخذ رقم صادر قبل إرسالها إلى الأندية وهذه الإدارات هي المختصة بصياغة الخطابات واعتمادها من المدير التنفيذي، و هناك مواعيد قانونية منظمة لكل ذلك؟، وهل المدير التنفيذي السابق المحترم سيخالف ضميره في يوم ما و من المؤكد أن هذا لا يمكن أن يحدث. 

 نعلم جيداً المستفيد من تحريك هذه الأحداث، ونبيل عماد دونجا سيكون ضمن بعثة الزمالك المسافرة إلى الإمارات لخوض السوبر المحلي".

إيهاب الكومى يكشف مفاجأة وينشر خطابا رسميا بشأن عقوبة ثلاثي الزمالك:

وكان قد كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، عن مفاجأة  حول موقف نبيل عماد “دونجا”، لاعب نادي الزمالك في بطولة السوبر المصري التي ستقام في الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل.

ونشر إيهاب الكومي خطابا رسميا بشأن العقوبة عبر حسابه على «فيسبوك»: “بخصوص عقوبات السوبر بتاريخ 31 من شهر أكتوبر 2024 تم إرسال العقوبات الخاصة بمباراة السوبر لنادي الزمالك”.

وأضاف: “تضمنت العقوبات التي أقرتها لجنة المسابقات بالاتحاد المصري والخاصة بالكابتن عبدالواحد السيد ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي إلى جانب تغريم نادي الزمالك عشرين ألف جنيه”.

وأتم: “لا أدري سببا لهذا اللغط في هذا التوقيت أرجوكم الأمر لا يتعلق بالزمالك أو الأهلي فقط أوضح الحقيقة وما تم إقراره في حينه”.
 

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد موعد إقامة منافسات كأس السوبر المصري لكرة اليد، حيث يقام النهائي يوم 12 نوفمبر في دولة الإمارات.

كان اتحاد اليد أعلن قبل أيام إقامة نهائي كأس السوبر في الإمارات على أن يقام نصف النهائي في القاهرة.

ويقام نصف النهائي يوم 5 نوفمبر حيث يلعب الزمالك وسموحة الساعة 4 عصرا ، و الأهلي مع سبورتنج الساعة 6:30 مساء على صالة العاصمة الإدارية، ويتأهل الفائز في المواجهتين للنهائي الذي سيقام في الإمارات يوم 12 من نوفمبر.

وتوج الأهلي مؤخرا بلقب بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد بالمغرب على حساب فريق منتدى المغربي في النهائي بنتيجة 31 -20.

كما شارك فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي في البطولة لكنه حقق الوصافة بعد خسارته مع أتليتكو الأنجولي في النهائي.  

دونجا الزمالك الاهلي

