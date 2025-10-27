مينا ماهر:خوان بيزيرا كسب قلوب الزملكاوية بالأداء و الأهداف وروحه في الفريق

علق الإعلامي مينا ماهر علي أداء اللاعب خوان بيزيرا نجم الزمالك.

وكتب مينا ماهر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"نشر خوان بيزيرا عبر انستجرام ستوري بيقول فيها الخطوة الأولى تمت بنجاح هيا بنا يا شعب الزمالك، خوان بيزيرا من اول يوم و هو في حالة مع الجماهير يمكن من اول لمسة كمان، خوان بيزيرا كسب قلوب الزملكاوية بالأداء و الأهداف و روحه في الفريق".

لاعب الزمالك السابق عن رسالة خوان بيزيرا: تشرف قطاع الناشئين

وكان قد شارك تامر عبد الحميد لاعب الزمالك صورة لرسالة خوان بيزيرا للاستفسار عن مواعيد وأماكن مباريات فرق الناشئين، لرغبته في حضورها وتشجيع اللاعبين.

وكتب تامر عبد الحميد عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك : تحسه انه ابن النادى خوان _ بيزيرا تشرف طبعاً قطاع الناشئين لمتابعة فرق الناشئين مبسوط بالرسالة دى وروحك الحلوة بالتوفيق يا موهبة نادينا الزمالك.

وفي سياق اخر قال محمد عبد الجليل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: خوان بيزيرا أفضل لاعب في الدوري أمام المحلة وإنبي فقط أما باقي المباريات مختفي.

وأضاف: بيزيرا لم يظهر في أي مباراة من المباريات الكبرى التي خاضها الزمالك منذ بداية الموسم الجاري ولم يظهر سوى في المباريات الضعيفة .





وتابع: بيزيرا ليس أفضل لاعب في الدوري المصري الممتاز كما يراه جمهور الزمالك، أنا ارى انه لاعب عادي.

وواصل: أحمد فتوح نفسي يجي الأهلي وفتوح موهوب أكثر من علي معلول في الجبهة اليسرى.

واختتم عبد الجليل تصريحاته قائلا: أنا أفضل من زيزو بمراحل ولا يوجد مقارنة بين إمكانياتي وامكانيات زيزو فأنا الأفضل في كل شىء.