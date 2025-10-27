قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العاهل الأردني: نحن ومصر على استعداد لتدريب قوات الأمن الفلسطينية بأعداد كبيرة
جدل برلماني حول مشروع الروشتة الطبية الرقمية.. نائبة: ستحدد جهات صرف الأدوية للمريض.. ونائب: من الصعب تعميمه
بعد مبادرة البنك المركزي.. خطوات فتح حساب بنكي للمصريين بالخارج
رئيس الوزراء يتابع الملفات المشتركة بين "التنمية المحلية" و"المالية"
شيخ الأزهر: لا سلام فى الشرق الأوسط بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
تفاصيل جديدة في سرقة متحف اللوفر بعد القبض على اللصين بمطار شارل ديجول
اشتروا أراضي وعقارات.. القبض على 4 تجار مخدرات غسلوا 70 مليون جنيه
بيراميدز يحسم الجدل بشأن التعاقد مع ديانج
حاكم دارفور: سقوط الفاشر لا يعني التفريط بالإقليم.. والأمم المتحدة تدعو لممر آمن
أعلنوا عن أنفسهم على الإنترنت.. القبض على شخصين وسيدة يمارسون الرذيلة والفجور بالدقهلية
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة
وزيرا الزراعة والشؤون النيابية يواصلان الحوار المجتمعي حول التعديلات التشريعية اللازمة لتطوير التعاونيات الزراعية
رياضة

مينا ماهر:خوان بيزيرا كسب قلوب الزملكاوية بالأداء و الأهداف وروحه في الفريق

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
باسنتي ناجي

علق الإعلامي مينا ماهر علي أداء اللاعب خوان بيزيرا نجم الزمالك.

وكتب مينا ماهر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"نشر خوان بيزيرا عبر انستجرام ستوري بيقول فيها الخطوة الأولى تمت بنجاح هيا بنا يا شعب الزمالك، خوان بيزيرا من اول يوم و هو في حالة مع الجماهير يمكن من اول لمسة كمان، خوان بيزيرا كسب قلوب الزملكاوية بالأداء و الأهداف و روحه في الفريق".

لاعب الزمالك السابق عن رسالة خوان بيزيرا: تشرف قطاع الناشئين

وكان قد شارك تامر عبد الحميد لاعب الزمالك صورة لرسالة خوان بيزيرا للاستفسار عن مواعيد وأماكن مباريات فرق الناشئين، لرغبته في حضورها وتشجيع اللاعبين.

وكتب تامر عبد الحميد عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك : تحسه انه ابن النادى خوان _ بيزيرا تشرف طبعاً قطاع الناشئين لمتابعة فرق الناشئين مبسوط بالرسالة دى وروحك الحلوة بالتوفيق يا موهبة نادينا الزمالك.

وفي سياق اخر قال محمد عبد الجليل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون:  خوان بيزيرا أفضل لاعب في الدوري أمام المحلة وإنبي فقط أما باقي المباريات مختفي. 

 وأضاف: بيزيرا لم يظهر في أي مباراة من المباريات الكبرى التي خاضها الزمالك منذ بداية الموسم الجاري ولم يظهر سوى في المباريات الضعيفة .


 

وتابع: بيزيرا ليس أفضل لاعب في الدوري المصري الممتاز كما يراه جمهور الزمالك، أنا ارى انه لاعب عادي.

وواصل: أحمد فتوح نفسي يجي الأهلي وفتوح موهوب أكثر من علي معلول في الجبهة اليسرى. 
واختتم عبد الجليل تصريحاته قائلا: أنا أفضل من زيزو بمراحل ولا يوجد مقارنة بين إمكانياتي وامكانيات زيزو فأنا الأفضل في كل شىء.

