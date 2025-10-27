قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يبحثان التوسع فى استخدامات الطاقات المتجددة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك
الأردن وقطر تحثان على الالتزام بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة
الأزهر للفتوى: التربية بالمعايشة وتعهد الطفل بالتوجيهات من حقوقه في الإسلام
عبدالغفار يشارك في الجلسة الافتتاحية لملتقى الصحة العالمي بالرياض
شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العاهل الأردني: نحن ومصر على استعداد لتدريب قوات الأمن الفلسطينية بأعداد كبيرة
جدل برلماني حول مشروع الروشتة الطبية الرقمية.. نائبة: ستحدد جهات صرف الأدوية للمريض.. ونائب: من الصعب تعميمه
بعد مبادرة البنك المركزي.. خطوات فتح حساب بنكي للمصريين بالخارج
رئيس الوزراء يتابع الملفات المشتركة بين "التنمية المحلية" و"المالية"
شيخ الأزهر: لا سلام فى الشرق الأوسط بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
تفاصيل جديدة في سرقة متحف اللوفر بعد القبض على اللصين بمطار شارل ديجول
اشتروا أراضي وعقارات.. القبض على 4 تجار مخدرات غسلوا 70 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مينا ماهر: الزمالك مش بعيد على المنافسة في أي بطولة

ماهر
ماهر
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي مينا ماهر بـ أداء نادي الزمالك خلال بطولة الكونفدرالية.

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الزمالك مش بعيد على المنافسة في اي بطولة.. الزمالك صعد للدور القادم في الكونفدرالية و منافس على الدوري عندنا مباراتين ٦ نقاط امام البنك و طلائع الجيش تروح السوبر المصري وانت منتصر و مستريح، تكسب بيراميدز ان شاء الله تكون في النهائي امام الأهلي أو سيراميكا و نحقق اللقب الأول لينا في الموسم”.

نجم الزمالك يكشف حقيقة رفضه التجديد للفريق

وكان قد أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أنه تواصل مع محمد السيد لاعب فريق الزمالك، بعد أزمة الهجوم الجماهيري الذي تعرض له خلال مباراة فريقه أمام ديكيداها الصومالي، الجمعة الماضية، والتي شهدت إهداره ركلة جزاء.

قال أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن اللاعب تواجد في مقر النادي لمساندة الفريق مواليد 2005 في مباراة أمام المصري، مضيفًا «اللاعب قال ليّ أنا تحت أمر نادي الزمالك، وعمري ما أزعل من جمهور الزمالك لأنه من حق ينتقد في ظل وصول الصورة إليه بشكل خاطئ وعلى خير الحقيقة».

أضاف أن السيد، قال هناك شائعات تلاحقه بأنه يرفض تجديد عقده مع الزمالك، ويماطل في هذا الملف، متابعًا «اللاعب قال الزمالك بيتي وإذا خرجت للاحتراف سيكون عن طريق النادي، ولست غاضبًا من الجمهور».

وعن إهداره ركلة الجزاء أمام ديكيداها، قال السيد لـ«أضا»: «أي لاعب مُعرض لإهداء ركلات الجزاء، وقد يكون وقت تنفيذ ركلة الجزاء أمام ديكيداها غير مناسب وخانه، لكن من قال إنني لا أريد التجديد؟ أنا أريد البقاء في الزمالك، ورسالتي للجماهير أنا في بيتي في ميت عقبة».

مينا ماهر الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

المتحف المصري الكبير

متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

سيد عبد الحفيظ

كواليتي وشخصية.. سيد عبد الحفيظ يحدد ملامح صفقات الأهلي الجديدة

انقلاب سيارة الفنان على رؤوف

انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور

ترشيحاتنا

د. نظير عياد

المفتي: حصول الموظف على عمولة دون إذن جهة عمله حرام وخيانة للأمانة

احدى الندوات بالجامعات

الأوقاف تنظم قوافل وندوات لتوعية الطلاب والشباب بثلاث محافظات ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

حكم ترك صلاة الضحى لمن يعمل عملا شاقا

ما حكم ترك صلاة الضحى لمن يعمل عملا شاقا؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

أفراح الوسط الفني.. 5 حالات زفاف ترسم البسمة على وجه عشاقهم فى أيام

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

إليسا
إليسا
إليسا

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

أستون مارتن
أستون مارتن
أستون مارتن

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد