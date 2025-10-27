نجم الزمالك يكشف حقيقة رفضه التجديد للفريق .. وموقفه من هجوم الجماهير

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أنه تواصل مع محمد السيد لاعب فريق الزمالك، بعد أزمة الهجوم الجماهيري الذي تعرض له خلال مباراة فريقه أمام ديكيداها الصومالي، الجمعة الماضية، والتي شهدت إهداره ركلة جزاء.

قال أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن اللاعب تواجد في مقر النادي لمساندة الفريق مواليد 2005 في مباراة أمام المصري، مضيفًا «اللاعب قال ليّ أنا تحت أمر نادي الزمالك، وعمري ما أزعل من جمهور الزمالك لأنه من حق ينتقد في ظل وصول الصورة إليه بشكل خاطئ وعلى خير الحقيقة».

أضاف أن السيد، قال هناك شائعات تلاحقه بأنه يرفض تجديد عقده مع الزمالك، ويماطل في هذا الملف، متابعًا «اللاعب قال الزمالك بيتي وإذا خرجت للاحتراف سيكون عن طريق النادي، ولست غاضبًا من الجمهور».

وعن إهداره ركلة الجزاء أمام ديكيداها، قال السيد لـ«أضا»: «أي لاعب مُعرض لإهداء ركلات الجزاء، وقد يكون وقت تنفيذ ركلة الجزاء أمام ديكيداها غير مناسب وخانه، لكن من قال إنني لا أريد التجديد؟ أنا أريد البقاء في الزمالك، ورسالتي للجماهير أنا في بيتي في ميت عقبة».