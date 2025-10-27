بيراميدز يحسم الجدل بشأن التعاقد مع ديانج

نفى مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز صحة ما تردد مؤخرًا حول وجود مفاوضات مع المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، وأن النادي لم يتواصل مع اللاعب أو يتقدم بأي عرض لضمه.

وأوضح المصدر أن بيراميدز يلتزم بمبدأ واضح بعدم التفاوض مع أي لاعب يرتبط بعقد ساري مع ناديه إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من ناديه، مشيرًا إلى أن هذا النهج يمثل سياسة ثابتة داخل النادي ولن يتم التخلي عنها.

وجاء نفي بيراميدز بعد تصريحات الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة "أون سبورت إف. إم"، والتي تحدث خلالها عن مفاوضات مزعومة بين النادي واللاعب.

وأكد المصدر أن العلاقة بين بيراميدز وبقية الأندية المصرية، وعلى رأسها الأهلي، تسودها الاحترام المتبادل، ولا يوجد أي صراع أو توتر كما يروج البعض.

كما شدد على أن ما يقال بشأن تقديم بيراميدز عرضًا ماليًا يتراوح بين 2 و3 ملايين دولار لضم ديانج غير صحيح تمامًا، موضحًا أن اللاعب لا يدخل ضمن خطط النادي في المرحلة الحالية.