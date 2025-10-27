قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يبحثان التوسع فى استخدامات الطاقات المتجددة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك
الأردن وقطر تحثان على الالتزام بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة
الأزهر للفتوى: التربية بالمعايشة وتعهد الطفل بالتوجيهات من حقوقه في الإسلام
عبدالغفار يشارك في الجلسة الافتتاحية لملتقى الصحة العالمي بالرياض
شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العاهل الأردني: نحن ومصر على استعداد لتدريب قوات الأمن الفلسطينية بأعداد كبيرة
جدل برلماني حول مشروع الروشتة الطبية الرقمية.. نائبة: ستحدد جهات صرف الأدوية للمريض.. ونائب: من الصعب تعميمه
بعد مبادرة البنك المركزي.. خطوات فتح حساب بنكي للمصريين بالخارج
رئيس الوزراء يتابع الملفات المشتركة بين "التنمية المحلية" و"المالية"
شيخ الأزهر: لا سلام فى الشرق الأوسط بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
تفاصيل جديدة في سرقة متحف اللوفر بعد القبض على اللصين بمطار شارل ديجول
اشتروا أراضي وعقارات.. القبض على 4 تجار مخدرات غسلوا 70 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يحسم الجدل بشأن التعاقد مع ديانج

ديانج
ديانج
إسراء أشرف

نفى مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز صحة ما تردد مؤخرًا حول وجود مفاوضات مع المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، وأن النادي لم يتواصل مع اللاعب أو يتقدم بأي عرض لضمه.

وأوضح المصدر أن بيراميدز يلتزم بمبدأ واضح بعدم التفاوض مع أي لاعب يرتبط بعقد ساري مع ناديه إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من ناديه، مشيرًا إلى أن هذا النهج يمثل سياسة ثابتة داخل النادي ولن يتم التخلي عنها.

وجاء نفي بيراميدز بعد تصريحات الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة "أون سبورت إف. إم"، والتي تحدث خلالها عن مفاوضات مزعومة بين النادي واللاعب.

وأكد المصدر أن العلاقة بين بيراميدز وبقية الأندية المصرية، وعلى رأسها الأهلي، تسودها الاحترام المتبادل، ولا يوجد أي صراع أو توتر كما يروج البعض.

كما شدد على أن ما يقال بشأن تقديم بيراميدز عرضًا ماليًا يتراوح بين 2 و3 ملايين دولار لضم ديانج غير صحيح تمامًا، موضحًا أن اللاعب لا يدخل ضمن خطط النادي في المرحلة الحالية.

بيراميدز أليو ديانج ديانج الأهلي شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

المتحف المصري الكبير

متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

سيد عبد الحفيظ

كواليتي وشخصية.. سيد عبد الحفيظ يحدد ملامح صفقات الأهلي الجديدة

انقلاب سيارة الفنان على رؤوف

انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور

ترشيحاتنا

لوحات فنية من تلاميذ المدارس

تعليم جنوب سيناء تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير.. فنانو الغد يرسمون التاريخ

أطباء يوجّهون رسالة للسيدات: افحصي بدري.. علشان تطمني – ندوة توعوية بالصعيد حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر

مستشفى شفاء الأورمان ينظم ندوة توعوية حول سرطان الثدي بالأقصر

رصف الطريق

بطول 400 متر .. الانتهاء من أعمال رصف طريق محلة موسى بكفر الشيخ | صور

بالصور

أفراح الوسط الفني.. 5 حالات زفاف ترسم البسمة على وجه عشاقهم فى أيام

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

إليسا
إليسا
إليسا

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

أستون مارتن
أستون مارتن
أستون مارتن

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد