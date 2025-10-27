توفير 1250 فرصة عمل.. وزارة الشباب تنظم ملتقى توظيف مصر بالسويس

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، ملتقى " توظيف مصر " بمركز شباب حي سليم بمحافظة السويس، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضية بالسويس وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، وذلك بمشاركة ٢٣ شركة من شركات القطاع الخاص ونحو ١٢٥٠ فرصة عمل بنسبة 85 % مؤهلات عليا و 15% مؤهلات متوسطة.

حضر الافتتاح منال جمال مستشار الوزير لتمكين الشباب، نانيس الناقوري وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، سماح المهدي مدير مديرية الشباب والرياضة بالسويس، أحمد جابر مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وممثلي مؤسسة كير مصر.



جدير بالذكر أن هذا الملتقى بداية لسلسلة من ملتقيات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتمكين الشباب) بالمحافظات خلال الفترة المقبلة بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب بالقطاع الخاص للحد من البطالة وتمكين الشباب اقتصاديا بكافة محافظات مصر .