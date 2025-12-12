أين الخطأ الكارثي.. الغندور يوجه رسالة لمحلل أداء منتخب فلسطين بشأن أمين عمر

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة لمحلل أداء منتخب فلسطين بعد انتقاده الحكم المصري أمين عمر عقب مباراة كأس العرب أمام منتخب السعودية.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “هارد لك لمنتخب فلسطين بس عندي عتاب علي محلل اداء المنتخب الفلسطيني اللي تكلم عن الحكم المصري امين عمر بصورة سيئة وهنا السوال لأي حد بيفهم كورة ما هو القرار الغير صحيح للحكم امس ضربة جزاء سليمة الغاء ضربة جزاء عن طريق الفار انذارات سليمة واهداف سليمة أين الخطأ الكارثي”.

ونجح منتخب السعودية فى التأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب بعد الفوز على منتخب فلسطين بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.