موعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف ،أن القرعة كأس الكونفدرالية ستقام في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا يوم الاثنين 3 نوفمبر

وستذاع قرعة كأس الكونفدرالية عبر قناة أون تايم سبورت.

سيبدأ دور المجموعات لكل من رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية يوم 21 نوفمبر 2025.

الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات:

الزمالك (مصر)

المصري (مصر)

اتحاد الجزائر (الجزائر)

شباب بلوزداد (الجزائر)

الوداد (المغرب)

أولمبيك آسفي (المغرب)

كايزر شيفز (جنوب إفريقيا)

ستيلينبوش (جنوب إفريقيا)

عزام (تنزانيا)

سينجيدا بلاك ستارز (تنزانيا)

زيسكو يونايتد (زامبيا)

مانيما يونيون (الكونغو الديمقراطية)

سان بيدرو (كوت ديفوار)

نيروبي يونايتد (كينيا)

أوتوهو (الكونغو)

دجوليبا (مالي)