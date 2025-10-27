هاني أبوريدة: من غير المعقول أن تغيب مصر عن بطولة كأس العرب

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، عن تصريحات المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة ، بشأن مشاركة مصر فى كأس العرب، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقال هاني أبوريدة: رفضت اقتراحات البعض بعدم المشاركة في كأس العرب، فمن غير المعقول أن تغيب مصر عن هذه البطولة بحجة أننا لن نستطيع إعداد منتخب قوي يحصد اللقب، وحتى الآن حلمي طولان مدرب المنتخب نجح في إعداد اللاعبين

وأضاف : "تواصلت مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة لحل الأزمة وتأجيل المباراتين، لضمان مشاركة جميع اللاعبين في تمثيل المنتخب الوطني".

وكشف أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق، تفاصيل الجلسة التي جمعت الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة حلمي طولان، مع الكرواتي كرونسلاف يوريتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز.

وقال حسن، خلال تصريحات لبرنامجه "الكابتن" عبر شاشة DMC، إن اللقاء شهد حالة من التعاون الكبير من جانب إدارة بيراميدز والجهاز الفني للفريق.

وأضاف: أود أن أتوجه بالشكر لإدارة بيراميدز على التفاهم والدعم، وكذلك للمدير الفني يوريتشيتش، الذي رغم كونه أجنبيًا، أبدى ترحيبًا وتعاونًا كبيرين خلال الجلسة، حيث ناقشنا معه إمكانية ضم بعض اللاعبين للمشاركة في البطولة".

وأشار الصقر إلى أن الاجتماع حضره إلى جانب حلمي طولان، وأنه لمس حرصًا من يوريتشيتش على المساعدة رغم ارتباط الفريق بعدد من المباريات المهمة،

وأضاف: "المدير الفني تحدث عن ضغط المباريات، خاصة أن بيراميدز سيخوض مواجهات متتالية في الثالث والسادس والثالث عشر من الشهر المقبل، ولذلك أجرينا اتصالات مع الجهات المعنية لمحاولة تأجيل بعض المباريات دعمًا للمنتخب".