إعلامي عن إيقاف دونجا: مفيش إخطار رسمي.. وللا عشان الموضوع طلع ترند

أثار الإعلامي مينا ماهر الجدل بعد حديثه عن إيقاف نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك، مؤكدًا عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» أنه "لا يوجد إخطار رسمي بشأن إيقاف اللاعب".

وكتب مينا ماهر منشورًا، قال فيه: إن نادي الزمالك أرسل قائمة تضم 55 اسمًا لبعثة الفريق المتجهة إلى الإمارات، جرى اعتمادها بالكامل، من بينهم «نبيل عماد دونجا».

وتسائل عن سبب التراجع عن القرار بعد موافقة الجهات الرسمية؟، وهل جاء ذلك استجابةً لما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الرياضية «وأصبح ترند».

وأوضح الإعلامي أن النادي لم يتلقَ أي إخطار رسمي بشأن إيقاف دونجا أو الثنائي أحمد شلبي وعبد الواحد السيد، متسائلًا عن سبب إثارة القضية بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤكدًا أن «القرارات الرياضية لا يجب أن تُدار عبر الترند».

الزمالك يوضح موقفه الرسمي

من جانبه، نفى «عبد الناصر محمد»، مدير الكرة بنادي الزمالك، صدور أي قرار رسمي بإيقاف اللاعب، مؤكدًا أن النادي اتبع الإجراءات القانونية المعتادة قبل انطلاق بطولة السوبر المصري.

وقال مدير الكرة: «أرسلنا خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة للاستفسار عن موقف اللاعب، ولم نتلق أي رد لأن الأمر من الأساس لا يستند إلى قرار رسمي».

وأضاف أن النادي يلتزم بالقنوات القانونية في جميع المخاطبات، وأن الإجراءات تتضمن اعتماد الخطابات من الإدارات المختصة والمدير التنفيذي للاتحاد، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إصدار أي قرار دون استيفاء هذه الخطوات.

وشدد مدير الكرة على أن «نبيل عماد دونجا» سيكون ضمن بعثة الفريق المسافرة إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر المحلي، مؤكدًا أن النادي يعلم جيدًا الأطراف المستفيدة من إثارة مثل هذه القضايا في هذا التوقيت.