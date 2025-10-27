قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يطالب بتحويل احتفالية المتحف المصري الكبير إلى يوم وطني يشاهده العالم
موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
أحمد موسى: مصر لا تنسى رموزها التاريخيين.. وعظماؤها في كل المجالات جزء من وجدان الوطن
مدبولي يتفقد الترتيبات والتجهيزات النهائية للاحتفال الرسمي بافتتاح المتحف الكبير
روسيا تعلن عن صاروخ خارق جديد.. خبير يكشف تداعياته على مسار حرب أوكرانيا
أحمد موسى: المتحف المصري الكبير أيقونة جديدة تبهر العالم ومصر تواصل صناعة المجد
4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور
رئيس شعبة الذهب ينفي إصدار أي توصيات بأسماء شركات للشراء ويدعو لتحري الدقة قبل النشر
أحمد موسى يطالب وزير التعليم بتخصيص فقرة في طابور الصباح للتعريف بالمتحف المصري الكبير
هيجيب دهب.. أحمد موسى يطالب بإعداد كتاب عن المتحف المصري الكبير
أحمد موسى يطالب بعرض احتفالية المتحف المصري الكبير أمام السفارات وفي ميادين مصر الكبرى
أحمد موسى يطالب بعرض احتفالية المتحف المصري الكبير بمختلف ميادين ومطارات مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي عن إيقاف دونجا: مفيش إخطار رسمي.. وللا عشان الموضوع طلع ترند

دونجا
دونجا
ميرنا محمود

أثار الإعلامي مينا ماهر الجدل بعد حديثه عن إيقاف نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك، مؤكدًا عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» أنه "لا يوجد إخطار رسمي بشأن إيقاف اللاعب".

وكتب مينا ماهر  منشورًا، قال فيه: إن نادي الزمالك أرسل قائمة تضم 55 اسمًا لبعثة الفريق المتجهة إلى الإمارات، جرى اعتمادها بالكامل، من بينهم «نبيل عماد دونجا».

وتسائل عن سبب التراجع عن القرار بعد موافقة الجهات الرسمية؟، وهل جاء ذلك استجابةً لما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الرياضية «وأصبح ترند».

وأوضح الإعلامي أن النادي لم يتلقَ أي إخطار رسمي بشأن إيقاف دونجا أو الثنائي أحمد شلبي وعبد الواحد السيد، متسائلًا عن سبب إثارة القضية بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤكدًا أن «القرارات الرياضية لا يجب أن تُدار عبر الترند».

الزمالك يوضح موقفه الرسمي

من جانبه، نفى «عبد الناصر محمد»، مدير الكرة بنادي الزمالك، صدور أي قرار رسمي بإيقاف اللاعب، مؤكدًا أن النادي اتبع الإجراءات القانونية المعتادة قبل انطلاق بطولة السوبر المصري.

وقال مدير الكرة: «أرسلنا خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة للاستفسار عن موقف اللاعب، ولم نتلق أي رد لأن الأمر من الأساس لا يستند إلى قرار رسمي».

وأضاف أن النادي يلتزم بالقنوات القانونية في جميع المخاطبات، وأن الإجراءات تتضمن اعتماد الخطابات من الإدارات المختصة والمدير التنفيذي للاتحاد، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إصدار أي قرار دون استيفاء هذه الخطوات.

وشدد مدير الكرة على أن «نبيل عماد دونجا» سيكون ضمن بعثة الفريق المسافرة إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر المحلي، مؤكدًا أن النادي يعلم جيدًا الأطراف المستفيدة من إثارة مثل هذه القضايا في هذا التوقيت.

أيقاف نبيل عماد دونجا دونجا الزمالك مينا ماهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

روبيو بجوار ترامب

وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار

ترشيحاتنا

التمثيل التجاري المصري

التمثيل التجاري يبحث زيادة صادرات الخضر والفاكهة إلى السوق الكويتي

شعبة المحمول

اجتماع عاجل لحماية تجار المحمول... “هداية الحداد”: خسائر فادحة للتجار بسبب تطبيق “تليفوني” وشركة “نترا” تتجاهل صرخاتنا

أيمن العشري

عضو لجنة تنمية الصادرات يؤكد أن تطوير منظومة التصدير يؤسس لمرحلة جديدة

بالصور

أكلات اقتصادية في زمن الغلاء | وجبة كاملة بـ20 جنيهًا فقط

أكلات اقتصادية في زمن الغلاء | وجبة كاملة بـ20 جنيه فقط
أكلات اقتصادية في زمن الغلاء | وجبة كاملة بـ20 جنيه فقط
أكلات اقتصادية في زمن الغلاء | وجبة كاملة بـ20 جنيه فقط

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 بيضات يوميًا… حقائق علمية مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 بيضات يوميًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 بيضات يوميًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 بيضات يوميًا

إيهاب فهمي ووفاء مكي أبرز الحضور لعزاء شقيق فريدة سيف النصر

عزاء شقيق فريدة سيف النصر
عزاء شقيق فريدة سيف النصر
عزاء شقيق فريدة سيف النصر

الطبخ المستدام ودوره في حماية البيئة

الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية

فيديو

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد