الغندور يصدم الجماهير بشأن ايقاف دونجا

صدم الإعلامي خالد الغندور، جماهير الزمالك؛ بعد قرار إيقاف نبيل عماد "دونجا"، لاعب الفريق عن المشاركة في مباراة السوبر المصري المقبلة.

وكتب الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"،: البيان الصادر عن #اتحاد_الكرة بخصوص إيقاف #دونجا معناه غياب اللاعب عن بطولة السوبر المحلي لمدة عامين!".

وشهدت الساعات الماضية أزمة كبيرة داخل الأوساط الرياضية، بشأن أحقية مشاركة نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك في السوبر المصري، بعد الأحداث التي وقعت في السوبر الأخير الذي أقيم في دولة الإمارات.

نفي الزمالك

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، إن النادي اتبع الأسلوب الرسمي الطبيعي المتعارف عليه قبل بداية أي بطولة أو مسابقة، وقبل أن يُثار أي شيء فيما يتعلق بمشاركة نبيل عماد دونجا لاعب الوسط مع الفريق في بطولة السوبر المحلي المقبلة.

وأضاف مدير الكرة: "أرسلنا خطابًا لاتحاد الكرة للاستفسار في الوقت المناسب، ولم نتلق الرد؛ لأنه بالفعل لا يوجد شيء".

وتساءل عبد الناصر محمد: "هل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من مهام عملهم الاحتفاظ بخطابات لم تعتمد أو توجه إلى اللجان والإدارات المختصة لتأخذ رقم صادر قبل إرسالها إلى الأندية، وهذه الإدارات هي المختصة بصياغة الخطابات واعتمادها من المدير التنفيذي، وهناك مواعيد قانونية منظمة لكل ذلك؟، وهل المدير التنفيذي السابق المحترم سيخالف ضميره في يوم ما؟ من المؤكد أن هذا لا يمكن أن يحدث".

واستطرد: "نعلم جيداً المستفيد من تحريك هذه الأحداث، ونبيل عماد دونجا سيكون ضمن بعثة الزمالك المسافرة إلى الإمارات لخوض السوبر المحلي".