ناقدة رياضية عن إيقاف دونجا: أزمة مالهاش لازمةً

علقت الناقدة الرياضية ريهام حمدي على ازمة اتحاد الكرة مع الزمالك بسبب عقوبة دونجا

وكتبت حمدي من خلال حسابها الشخصي قيس بوك :" أزمة بدون لازمة

واللي بدأها اتحاد الكرة نفسه لما طلع ان مفيش عقوبة ضد دونجا بشكل غير رسمي للصحفيين وانه هيلعب بشكل عادي

ومش بس كده لا لما الزمالك بعت قائمته كاملة وفيها دونجا محدش قالهم اسم دونجا محطوط ليه واعتمدوا وعادي

طبعا بعدها حصل اللغط الكبير في السوشيال لحد مانشر دكتور إيهاب الكومي صورة الخطاب وهنا كانت الأزمة واتحاد الكرة "الله هو فيه ايه بقى ده طلع فيه خطاب" سبحان الله

وهنا بدأ اتحاد الكرة يرجع طبعا للمسؤولين اللي في المجلس السابق وطبعا الخطاب اتبعت عادي لنادي الزمالك لكن من إيميل قديم ليه بقى

لان الاتحاد الجديد اول ما جه عمل ايميل جديد ولغى القديم وسابه بكل المخاطبات اللي تمت عليه طول السنين اللي فاتت

ودخلنا كالعادة في السيرك بتاعنا ما بين دي مؤامرة وما بين دول جابوا ورا ما بين دي حملات لجان

ولفي بينا يا دنيا ودمتم سالمين



وشهدت الساعات الماضية أزمة كبيرة داخل الوسط الرياضية، بشأن أحقية مشاركة نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك في السوبر المصري، بعد الأحداث التي وقعت في السوبر الأخير الذي أقيم في دولة الإمارات.

نفي الزمالك

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن النادي اتبع الأسلوب الرسمي الطبيعي المتعارف عليه قبل بداية أي بطولة أو مسابقة وقبل أن يُثار أي شيء فيما يتعلق بمشاركة نبيل عماد دونجا لاعب الوسط مع الفريق في بطولة السوبر المحلي المقبلة.

وأضاف مدير الكرة:" أرسلنا خطابًا لاتحاد الكرة للاستفسار في الوقت المناسب ولم نتلق الرد لأنه بالفعل لا يوجد شيء".

وتابع عبد الناصر محمد:" هل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من مهام عملهم الاحتفاظ بخطابات لم تعتمد أو توجه إلى اللجان والإدارات المختصة لتأخذ رقم صادر قبل إرسالها إلى الأندية وهذه الإدارات هي المختصة بصياغة الخطابات واعتمادها من المدير التنفيذي، و هناك مواعيد قانونية منظمة لكل ذلك؟، وهل المدير التنفيذي السابق المحترم سيخالف ضميره في يوم ما و من المؤكد أن هذا لا يمكن أن يحدث".