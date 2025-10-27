الزمالك تصنيف أول| قائمة 16 فريقا تأهلوا لـ دور المجموعات بـ الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف موعد إجراء مراسم قرعة كأس الكونفدرالية المقرر أن يقام في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا يوم الإثنين الموافق 3 نوفمبر المقبل.ومن المقرر أن تذاع مراسم قرعة بطولة كأس الكونفدرالية عبر قناة أون تايم سبورت يوم 3 نوفمبر المقبل بمشاركة ممثلي نادي الزمالك والمصري البورسعيدي.



وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا إلي دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية عقب تخطي فريق ديكيداها الصومالي بمجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 7 صفر في دور الـ 32 من البطولة ذاتها.فيما تخطي فريق المصري البورسعيدي بقيادة التونسي نبيل الكوكي نظيره فريق الاتحاد الليبي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2/ 1 ليتأهل إلي دور المجموعات ببطولة كاس الكونفدرالية.ومن المقرر أن تبدأ منافسات دور المجموعات لكل من رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية يوم 21 نوفمبر 2025.وتأهل إلي دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية 16 فريقا جاء في مقدمتها فريقا الزمالك والمصري البورسعيدي.





وجاءت الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025/2026 على النحو التالي:







الزمالك (مصر)



النادي المصري (مصر)



اتحاد الجزائر (الجزائر)



شباب بلوزداد (الجزائر)



الوداد المغربي (المغرب)



أولمبيك آسفي (المغرب)



ستيلينبوش (جنوب أفريقيا)



كايزر تشيفز (جنوب أفريقيا)



بلاك ستارز (تنزانيا)



عزام (تنزانيا)



دجوليبا (مالي)



سان بيدرو (كوت ديفوار)



زيسكو (زامبيا)



مانييما (الكونغو الديمقراطية)



أوتوهو (الكونغو برازافيل)



نيروبي يونايتد (كينيا)التصنيف الأول الزمالك - الوداد المغربي - اتحاد العاصمة الجزائري - شباب بلوزداد الجزائري





التصنيف الثاني ستيلينبوش جنوب افريقيا - المصري البورسعيدي - دجوليبا المالي - مانييما يونيون الكونغوليالتصنيف الثالث كايزر تشيفز جنوب افريقيا - أوتوهو الكونغو برازافيلالتصنيف الرابع زيسكو الزامبي - اولمبيك آسفي المغربي - نيروبي يونايتد الكيني - عزام التنزاني - بلاك ستارز التنزاني - سان بيدرو الايفواري