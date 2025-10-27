محافظ بورسعيد يهنئ النادي المصري وجماهيره بالصعود لمجموعات الكونفدرالية

وجه اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد التهنئة لمجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو علي رئيس النادي والجهاز الفني واللاعبين ، وجماهير النادي عقب فوز الفريق على شقيقه الاتحاد الليبي ، فى اللقاء الذى أقيم باستاد السويس الجديد مساء الأحد ، فى الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم .والصعود لدور المجموعات.

محافظ بورسعيد يهني النادي المصري وجماهيره بالصعود لمجموعات الكونفدرالية

وأشاد محافظ بورسعيد بأداء لاعبى المصرى وجهازهم الفنى ، والذى أسفر عن هدفى اللقاء ، مما أسعد قلوب الآلاف من محبى المصرى ببورسعيد والذي يأتي امتدادا للأداء المتميز التي يقدمه الفريق في بطوله الدوري المصري .

واعرب اللواء محب حبشي ، عن رضاه التام عن اداء اللاعبين والسلوك الجماهيرى لمشجعى النادى البورسعيدي ، الذين ساندوا الفريق بمدرجات استاد السويس ، وكانوا قبل وأثناء وبعد اللقاء نموذجا للروح الرياضية .

وأكد محافظ بورسعيد عن تقديره للقيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة السويس ؛وعلى رأسهم اللواء طارق الشاذلى محافظ السويس ، واللواء حسام الدح مدير أمن السويس على مجهوداتهم لإنجاح اللقاء إداريا وأمنيا وتنظيميا ، واستضافة النادى المصرى وجماهيره العاشقة لفريقها.