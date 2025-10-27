محافظ بورسعيد يهنئ النادي المصري وجماهيره بالصعود لمجموعات الكونفدرالية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محمد الغزاوى

وجه اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد التهنئة لمجلس إدارة النادى المصرى برئاسة  كامل أبو علي رئيس النادي والجهاز الفني واللاعبين ، وجماهير النادي عقب فوز الفريق على شقيقه الاتحاد الليبي ، فى اللقاء الذى أقيم باستاد السويس الجديد مساء الأحد ، فى الدور التمهيدي الثاني  ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم .والصعود لدور المجموعات.

محافظ بورسعيد يهني النادي المصري وجماهيره بالصعود لمجموعات الكونفدرالية

وأشاد محافظ بورسعيد بأداء لاعبى المصرى وجهازهم الفنى ، والذى أسفر عن هدفى اللقاء ، مما أسعد قلوب الآلاف من محبى المصرى ببورسعيد والذي يأتي امتدادا للأداء المتميز التي يقدمه الفريق في بطوله الدوري المصري .

 واعرب اللواء محب حبشي  ، عن رضاه التام عن اداء اللاعبين  والسلوك الجماهيرى لمشجعى النادى البورسعيدي ، الذين ساندوا الفريق بمدرجات استاد السويس ، وكانوا قبل وأثناء وبعد اللقاء نموذجا للروح الرياضية .

وأكد محافظ بورسعيد عن تقديره للقيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة السويس ؛وعلى رأسهم اللواء طارق الشاذلى محافظ السويس ،  واللواء حسام الدح مدير أمن السويس على مجهوداتهم لإنجاح اللقاء إداريا وأمنيا وتنظيميا ، واستضافة النادى المصرى وجماهيره العاشقة لفريقها.

المصري النادى المصرى الكونفدرالية محافظ بورسعيد

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

