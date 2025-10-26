قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لعدم وجود صفة .. رفض دعوى مواطن لإلغاء ترشح «القائمة الوطنية من أجل مصر»
يحدث في الزمالك .. ميركاتو يناير والسوبر يحسمان مصير فيريرا وجون إدوارد
إحباط في إسرائيل.. وأمريكا: لا تعاقبوا حماس
مدبولي: النصر للبترول تواصل تطوير مصافيها التاريخية لتعزيز الأمن الطاقوي
أحمد كجوك: 4 أولويات مالية ترسم المسار الجديد للاقتصاد المصري
الصين تشيد بدور مصر في إفريقيا والعالم العربي وتوسع استثماراتها بقيمة 7 مليارات دولار
ميناءا بورسعيد والإسكندرية يتصدران أفريقيا في تصنيف أفضل 100 ميناء عالمي
سفير أوزبكستان بالقاهرة: المتحف المصري الكبير هدية للعلماء ومحبي الثقافة في العالم
اندلاع حريق ضخم نتيجة انفجار أحد التوربينات في موقع نفطي بالبرجسية بالعراق
رئيس الوزراء يفتتح تشغيل وحدة استرجاع الغازات بالنصر للبترول في السويس
الهلال الأحمر: 10 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة "زاد العزة" الـ 58
روسيا تعلن نجاح اختبار أول صاروخ بمحرك نووي في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ميناءا بورسعيد والإسكندرية يتصدران أفريقيا في تصنيف أفضل 100 ميناء عالمي

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
أ ش أ

تصدر ميناءا بورسعيد والإسكندرية قائمة أفضل الموانئ الإفريقية ضمن تصنيف "Lloyd’s List" العالمي لأفضل 100 ميناء حاويات في العالم لعام 2025، في إنجاز جديد يعزز مكانة مصر كمركز محوري للتجارة البحرية العالمية، وذلك تقديرا لأدائهما المتميز وتطورهما في مجالات التشغيل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.
ويعد تصنيف "Lloyd’s List" واحدا من أقدم وأهم المؤشرات العالمية في مجال الشحن البحري والنقل الدولي، تصدره مؤسسة "Lloyd’s List Intelligence" البريطانية، وهي جهة متخصصة في تحليل بيانات الملاحة والتجارة البحرية.
وفق تصنيف مؤسسة "لوديز" الذي نقلته منصة "بيزنيس أفريكا"، أن القائمة الإفريقية ضمت 4 موانئ فقط من القارة السمراء بورسعيد والإسكندرية وطنجة في المغرب ولومي في توجو، منبها إلى أن التصنيف استند على بيانات مناولة الحاويات لعام 2024.
ويأتي ذلك تأكيدا على التطور الكبير في قدرات الموانئ المصرية، من حيث البنية التحتية وكفاءة التشغيل وحجم مناولة الحاويات، مما يعكس استراتيجية الدولة في تحويل مصر إلى بوابة لوجستية عالمية.
كان ميناء بورسعيد التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد حاز على المركز الثالث عالميا والأول إقليميا في مؤشر أداء موانئ للحاويات (CPPI) لعام 2024 الصادر عن البنك الدولي، ليؤكد مكانة الميناء كأحد أسرع الموانئ تطورا وأكثرها كفاءة على مستوى العالم.
وأشار التقرير، إلى أن قطاع النقل البحري في العالم شهد تحولات مهمة خلال السنوات الأخيرة، مع التركيز على تحسين كفاءة الموانئ وتطوير البنية التحتية وتعزيز دور الرقمنة والاستدامة البيئية.
وتابع: بلغ إجمالي مناولة الحاويات في الموانئ الـ100 الأولى مجتمعة 743.6 مليون "TEU"- وحدة قياس لحجم الحاويات في النقل البحري- في عام 2024، بزيادة قدرها 8.1% مقارنة بالعام السابق.
ويظهر التصنيف استمرار الهيمنة الآسيوية على التجارة البحرية، حيث تتصدر الموانئ الصينية القائمة، من بينها ميناء شنغهاي، نينغبو-تشوشان، شنتشن وتشينغداو، بينما تحافظ موانئ سنغافورة وبوسان وجبل علي وبورت كلانج على مراكزها ضمن أفضل 10 عالميا.
 

ميناءا بورسعيد والإسكندرية أفضل الموانئ الإفريقية أفضل 100 ميناء حاويات في العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

عمرو أديب

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

ترشيحاتنا

ارشيفية

إحالة 4 سائقين متهمين بالتشاجر بالأسلحة البيضاء إلى الطب الشرعي

حريق

انتداب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب في مزرعة دواجن ببنها

أرشيفية

تجديد حبس المتهم بالتعدي على سيدة بأفعال خادشة للحياء بأحد الطرق بالقاهرة

بالصور

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد