ميناءا بورسعيد والإسكندرية يتصدران أفريقيا في تصنيف أفضل 100 ميناء عالمي

تصدر ميناءا بورسعيد والإسكندرية قائمة أفضل الموانئ الإفريقية ضمن تصنيف "Lloyd’s List" العالمي لأفضل 100 ميناء حاويات في العالم لعام 2025، في إنجاز جديد يعزز مكانة مصر كمركز محوري للتجارة البحرية العالمية، وذلك تقديرا لأدائهما المتميز وتطورهما في مجالات التشغيل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

ويعد تصنيف "Lloyd’s List" واحدا من أقدم وأهم المؤشرات العالمية في مجال الشحن البحري والنقل الدولي، تصدره مؤسسة "Lloyd’s List Intelligence" البريطانية، وهي جهة متخصصة في تحليل بيانات الملاحة والتجارة البحرية.

وفق تصنيف مؤسسة "لوديز" الذي نقلته منصة "بيزنيس أفريكا"، أن القائمة الإفريقية ضمت 4 موانئ فقط من القارة السمراء بورسعيد والإسكندرية وطنجة في المغرب ولومي في توجو، منبها إلى أن التصنيف استند على بيانات مناولة الحاويات لعام 2024.

ويأتي ذلك تأكيدا على التطور الكبير في قدرات الموانئ المصرية، من حيث البنية التحتية وكفاءة التشغيل وحجم مناولة الحاويات، مما يعكس استراتيجية الدولة في تحويل مصر إلى بوابة لوجستية عالمية.

كان ميناء بورسعيد التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد حاز على المركز الثالث عالميا والأول إقليميا في مؤشر أداء موانئ للحاويات (CPPI) لعام 2024 الصادر عن البنك الدولي، ليؤكد مكانة الميناء كأحد أسرع الموانئ تطورا وأكثرها كفاءة على مستوى العالم.

وأشار التقرير، إلى أن قطاع النقل البحري في العالم شهد تحولات مهمة خلال السنوات الأخيرة، مع التركيز على تحسين كفاءة الموانئ وتطوير البنية التحتية وتعزيز دور الرقمنة والاستدامة البيئية.

وتابع: بلغ إجمالي مناولة الحاويات في الموانئ الـ100 الأولى مجتمعة 743.6 مليون "TEU"- وحدة قياس لحجم الحاويات في النقل البحري- في عام 2024، بزيادة قدرها 8.1% مقارنة بالعام السابق.

ويظهر التصنيف استمرار الهيمنة الآسيوية على التجارة البحرية، حيث تتصدر الموانئ الصينية القائمة، من بينها ميناء شنغهاي، نينغبو-تشوشان، شنتشن وتشينغداو، بينما تحافظ موانئ سنغافورة وبوسان وجبل علي وبورت كلانج على مراكزها ضمن أفضل 10 عالميا.

