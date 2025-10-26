تابع طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد صباح اليوم انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، وذلك في إطار خطة الوزارة للنهوض بمستوى اللغة العربية لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم اللغوية بما يتواكب مع مستهدفات تطوير التعليم في مصر.

بورسعيد | الغرباوى يتابع انطلاق المرحلة الثانية للبرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية

وتأتي المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت إشراف الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة.

وأوضح الغرباوي أن تعليم بورسعيد استعد مبكرًا لانطلاق المرحلة الثانية من البرنامج من خلال المشاركة في الاجتماع التحضيري الذي عُقد يوم السبت الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، بحضور مديري التعليم العام والتعليم الابتدائي وموجهي عموم اللغة العربية بالمحافظات العشر المستهدفة، حيث تمت مناقشة آليات التنفيذ ووضع الخطط التفصيلية لضمان التطبيق الفعّال للبرنامج على أرض الواقع.

وأشار وكيل تعليم بورسعيد، إلى أنه تم تشكيل فريق الدعم الفني بمحافظة بورسعيد برئاسته، وعضوية الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام، والدكتورة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائي، والأستاذ محمد عبده موجه عام اللغة العربية، إلى جانب فرق الدعم الفني بالإدارات التعليمية.

وأضاف وكيل تعليم بورسعيد، أنه تم وضع خطة تشغيل متكاملة تضمنت توزيع المطبقين على المدارس المستهدفة وفقًا لأعداد الطلاب، واعداد قاعدة بيانات دقيقة لجميع معلمي اللغة العربية تمهيدًا لتدريبهم عبر المنصة الإلكترونية، حيث يُعد اجتياز التدريب والحصول على شهادة الاعتماد شرطًا أساسيًا للمشاركة في البرنامج.

وفي إطار المتابعة الميدانية، أوضح الغرباوي أنه شهد صباح اليوم تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بمدرستى أم المؤمنين الابتدائية المعتمدة التابعة لإدارة شرق التعليمية، بحضور مديرتها الأستاذة إيمان الزغبي، ومدرسة المهندس علي سليمان الابتدائية التابعة لإدارة شمال التعليمية، بحضور مديرتها الأستاذة سامية كرم، حيث تابع عن قرب أعمال التطبيق داخل الفصول وتفاعل الطلاب مع البرنامج.

وذكر الغرباوي أن المديرية، في إطار متابعة تنفيذ البرنامج، أعدت خطة تشغيلية دقيقة شملت اختيار ١٤٨ مطبقًا من موجهي اللغة العربية وموجهي الصفوف الأولى وحملة الماجستير والدكتوراة وكبار المعلمين، وعقد اجتماعًا موسعًا يوم الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ بقاعة الاجتماعات بالمديرية لمناقشة إجراءات تنفيذ الاختبار القبلي وآليات المتابعة وتسليم المطبقين النماذج والتعليمات الخاصة بالتطبيق، ورابط المنصة الإلكترونية لتسجيل النتائج.

وأوضح مدير المديرية أن المرحلة الثانية للبرنامج تشمل ٨٨ مدرسة تضم أكثر من ٩٠ ألف طالب من الصف الثالث حتى السادس الابتدائي موزعين على جميع الإدارات التعليمية، مشيرًا إلى أن الموجهين الأوائل شاركوا في ترشيح المطبقين وإنشاء مجموعات تواصل لتبادل التعليمات ومتابعة التنفيذ أولًا بأول بالإضافة إلى رفع بيانات المتابعة عبر استمارات ورابط إلكتروني مخصص لضمان الدقة وسرعة التواصل بين الفرق التنفيذية.

وأشار الغرباوي إلى أن تطبيق الاختبار القبلي يبدأ خلال الأسبوع من الأحد ٢٦ أكتوبر حتى الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥، على أن يبدأ تنفيذ البرنامج فعليًا اعتبارًا من الأول من نوفمبر ولمدة شهرين حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، مؤكدًا أنه تم التنبيه على جميع معلمي اللغة العربية بالمدارس المستهدفة بضرورة حضور تدريب الـ CPD عبر المنصة الإلكترونية يوميًا في تمام الساعة السابعة مساءً ولمدة أسبوع كشرط أساسي للمشاركة في تنفيذ البرنامج وضمان جاهزيتهم الكاملة لتحقيق أهدافه.

وأشاد الغرباوي في ختام تصريحاته بجهود فرق الدعم الفني ومديري المدارس ومعلمي اللغة العربية والموجهين الأوائل، مثمنًا تعاونهم المثمر في تنفيذ البرنامج وفق أعلى معايير الجودة والدقة، ومؤكدًا أن هذا التكاتف والتنسيق بين جميع عناصر المنظومة التعليمية بمحافظة بورسعيد هو السبيل لتحقيق النجاح الكامل للمرحلة الثانية من البرنامج، بما يخدم أبناءنا الطلاب ويعزز مكانة اللغة العربية في نفوسهم.

واختتم وكيل تعليم بورسعيد تصريحه بالتأكيد على أن البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الهوية اللغوية لدى الطلاب وصقل قدراتهم في الفهم والتعبير والكتابة، مشيرًا إلى أن تعليم بورسعيد بجميع قطاعاته يعمل بكل طاقته لضمان نجاح البرنامج وتحقيق أفضل النتائج، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم في بناء جيل قادر على التواصل بلغة عربية سليمة تعكس ثقافة الوطن وهويته الأصيلة.