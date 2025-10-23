قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هؤلاء الممنوعون من زيت الزيتون .. اكتشفهم
ترامب: نشن غزوا بريا ضد فنزويلا قريبا
العبوة بألف جنيه.. أزمة بنج الأسنان تتجدد والنقابة العامة تستغيث بالحكومة
ترامب: هذا أول سؤال سأوجهه إلى الرئيس الصيني
رئيسة الوزراء الليتوانية: روسيا تتصرف كـ"دولة إرهابية"
الدعاية انطلقت .. موعد انتخابات النواب مرحلة أولى وثانية
كاف يعلن مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب
بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح
مسؤول أمريكي كبير: ترامب سيعاقب نتنياهو إذا أفسد اتفاق غزة
مجلس الأمن يبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية
مصر تحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ وتدين محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
محافظات

استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بأحياء بورسعيد | صور

استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بكافة أحياء بورسعيد
استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بكافة أحياء بورسعيد
محمد الغزاوى

واصلت الاجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، اعمالها بتكثيف النظافة العامة ورفع كفاءة منظومة تحسين البيئة بجميع الأحياء تماشيا مع خطة المحافظة للارتقاء بالشكل الجمالي والحضاري لشوارع وميادين بورسعيد تواصل الأجهزة التنفيذية جهودها اليومية المكثفة في هذا الإطار.

في حي العرب تابع المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب، تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والمخلفات بمحيط حديقة مدرسة العصفوري وشارع سيد درويش، وذلك استمرارا لجهود الحي لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وداخل حي الزهور وبمتابعة اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور، تواصلت أعمال منظومة النظافة العامة خلال الوردية المسائية، حيث تم رفع القمامة والمخلفات وكنس الشوارع بمنطقة المروة بمشاركة إدارة تحسين البيئة وعمال الحي مدعومين بالمعدات والسيارات اللازمة.للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بكافة أحياء بورسعيد

وبنطاق حي الضواحي وبإشراف شيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حي الضواحي واصل فرق العمل الميدانية بحي الضواحي جهودها المكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة، حيث انتشرت فرق تحسين البيئة في مناطق السيدة خديجة والحراسات وامتداد شارع 23 ديسمبر، وقامت بأعمال الكنس ورفع القمامة والمخلفات وتفريغ الصناديق بسيارات المكبس الآلي.

وداخل مدينة بورفؤاد تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، أعمال رفع المخلفات والقمامة بمساكن منخفض التكاليف خلال الوردية الصباحية، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين ومحيط العقارات السكنية.وأكد رئيس المدينة انتشار معدات النقل الميكانيكي بكافة القطاعات مشددًا على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بشكل مستمر للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وبنطاق حي المناخ تابع  محمد أحمد فواز رئيس حي المناخ جهود رفع كفاءة منظومة النظافة بشارع سعد زغلول (الثلاثيني) حيث تم تنفيذ أعمال رفع ناتج صيانة وتنظيف بالوعات الأمطار إلى جانب رفع المخلفات والقمامة والكنس اليومي.وتأتي هذه الجهود ضمن المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات محافظ بورسعيد في تطوير منظومة المخلفات الصلبة وتحسين البيئة ورفع كفاءة الشوارع والمناطق السكنية بالحي.

وفي إطار توجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، وبمتابعة الاستاذة سمر الموافي رئيس حي الشرق، واصل فريق العمل الميداني بإدارة تحسين البيئة بحي الشرق  أعماله اليومية المكثفة خلال الوردية الصباحية، والتي شملت تفريغ حاويات القمامة المنتشرة بنطاق الحي ورفع المخلفات المحيطة بها بصفة دورية.

وشملت الأعمال الميدانية كذلك رفع مخلفات تطهير بالوعات الأمطار بشارع ٢٣ يوليو أمام البنك التجاري و كنس ورفع القمامة من مختلف شوارع الحي، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للحي، وضمان استمرار سيولة تصريف مياه الأمطار خلال موسم الشتاء والحفاظ على النظافة العامة

وأكدت رئيس حي الشرق أن الأجهزة التنفيذية بالحي تعمل على رفع كفاءة منظومة النظافة بشكل مستمر، من خلال تكثيف أعمال الجمع والكنس ورفع التراكمات، بما يضمن بيئة صحية وآمنة لجميع المواطنين، ومنع أي تراكم للمخلفات داخل أو خارج صناديق القمامة.

وتناشد محافظة بورسعيد المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، من خلال الالتزام بوضع القمامة داخل الاماكن المخصصة، وتجنب إلقائها في الشوارع أو بجوار الصناديق حفاظٱ على نظافة البيئة المحيطة

وتأتي هذه الجهود المستمرة لتكثيف أعمال النظافة العامة بجميع الأحياء والمدن، ورفع كفاءة منظومة تحسين البيئة في إطار الخطة الشاملة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي الذي يليق بمكانة بورسعيد.

