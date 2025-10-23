قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ميناء شرق بورسعيد يستقبل شحنات مساعدات إغاثية قطرية لأهالي قطاع غزة

خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

استقبل ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عددًا من شحنات المساعدات الإغاثية المقدمة من دولة قطر إلى أهالي قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وحضر استقبال الشحنات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، و اللواء محمد أحمد محمود نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات الهيئة بالقطاع الشمالي، ومن الجانب القطري حضرت  مريم أحمد الشّيبي نائب سفير دولة قطر، و نواف الحمّادي رئيس قطاع العمليات الدولية بمنظمة قطر الخيرية، والوفد المرافق لهما.

وفي هذا السياق، أعرب  اللواء محمد أحمد محمود نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، عن ترحيبه بالوفد القطري، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية القطرية والجهود المشتركة المبذولة من الجانبين لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في قطاع غزة.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل من خلال موانئها على دعم الجهود الإنسانية واستقبال جميع سفن المساعدات، خاصة عبر موانئها القريبة من القطاع وعلى رأسها ميناء العريش البحري، الذي استقبل أكثر من 30 سفينة مساعدات بإجمالي حمولات بلغت 85 ألف طن، فضلًا عن سفن تعمل كمستشفيات عائمة لعلاج المصابين، مؤكدًا أن الهيئة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة بناءً على توجيهات القيادة السياسية لتسهيل دخول السفن المحمّلة بالمساعدات وتسريع عمليات التفريغ على الأرصفة، لضمان سرعة نقلها إلى معبر رفح ومنه إلى داخل القطاع بالتعاون مع الجهات المعنية.

فيما أوضح  اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أن جميع أجهزة الدولة تعمل بتنسيق كامل لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني، مشيدًا بالعلاقات المصرية القطرية والتعاون المثمر بين الجانبين في هذا الملف الإنساني، ومؤكدًا استعداد المحافظة لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بسفن المساعدات.

ومن جانبها، أعربت  مريم أحمد الشّيبي نائب سفير دولة قطر والقائمة بالأعمال بالإنابة، عن سعادتها بالتواجد في ميناء شرق بورسعيد، مثمّنة التعاون القائم مع الحكومة المصرية في تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين من خلال تدشين الجسر البري الذي يربط بين قطر وقطاع غزة عبر الأراضي المصرية، وأوضحت أن الشحنة التي تم تفريغها بالميناء تضم 95 حاوية تحتوي على 29,200 خيمة إغاثية، ومن المتوقع أن تصل لاحقًا شحنات إضافية تضم أكثر من 87 ألف خيمة تكفي لإيواء ما يزيد على 250 ألف فلسطيني، موجهة الشكر والتقدير للحكومة المصرية والمنطقة  الاقتصادية لقناة السويس على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالمساعدات.

وعقب اللقاء، قام المحافظ، ونائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، ونائب سفير دولة قطر بتفقد الخيام الإغاثية التي وصلت إلى الميناء، حيث استمعوا إلى شرح تفصيلي حول مواصفاتها وجودتها وقدرتها على مقاومة العوامل الجوية المختلفة.

الإسماعيلية محافظة الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
