محافظات

جامعة بورسعيد تعزّز قدرات طلابها الابتكارية بإطلاق دورة في “التفكير التصميمي”

محمد الغزاوى

نظّم المركز الجامعي لتطوير الأداء المهني بجامعة بورسعيد، تحت رعاية الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح رئيس الجامعة، وبالتعاون مع نادي ريادة الأعمال بالجامعة ومركز مصر لريادة الأعمال والابتكار التابع للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، دورة تدريبية متخصصة بعنوان: “التفكير التصميمي”.

وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2025، وذلك ضمن فعاليات برنامج جولات مركز مصر في المحافظات الذي يستهدف دعم منظومة ريادة الأعمال بمحافظة بورسعيد.
 

وأكد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، أن جامعة بورسعيد تولي اهتماماً خاصاً بدعم الأنشطة والبرامج التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم الابتكارية، مضيفاً أن الشراكة مع جهات وطنية متخصصة في مجال الابتكار وريادة الأعمال تأتي في إطار رؤية الجامعة لإعداد خريج متميز يمتلك أدوات الإبداع والريادة وقادر على مواكبة احتياجات سوق العمل وقيادة مشروعات تنموية مستقبلية.


ومن جانبها، أوضحت الأستاذة الدكتورة هبة يوسف سليمان، مدير المركز الجامعي لتطوير الأداء المهني ومدير إدارة التدريب بالجامعة، أن الدورة تهدف إلى نشر الوعي بمنهجيات الابتكار الحديث، وتدريب المشاركين على أدوات التفكير التصميمي لتوليد الأفكار الخلّاقة وتطوير حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية والتكنولوجية.
وشهدت الفعاليات تنفيذ عدد من ورش العمل التطبيقية والمحاضرات التفاعلية التي قدمها المدرب مينا غالي من مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، شملت مراحل منهجية التفكير التصميمي بدايةً من تحديد المشكلات وفهم احتياجات المستخدمين، مروراً بابتكار الأفكار وتصميم النماذج الأولية، وصولاً إلى اختبار الحلول وتطبيقها عملياً.
 

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد زين، مدير نادي ريادة الأعمال بجامعة بورسعيد، أن تنظيم هذه الدورة يأتي امتداداً لحرص الجامعة على نشر ثقافة الريادة بين طلابها، وتزويدهم بمهارات التفكير الإبداعي التي تعزز قدرتهم على تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات مستدامة تخدم المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطني.

وفى رسالة  رئيس جامعة بورسعيد لابنائه الطلاب المتدربين أكد لهم أن الجامعة مستمرة في إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج التي تمكّن الشباب من الابتكار وصناعة المستقبل، دعماً لتوجهات الدولة في تعزيز قدرات الشباب وريادة الأعمال باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.

