التفاصيل الكاملة لإلقاء زوج زوجته من شرفة منزلهما في بورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية فى محافظة بورسعيد من ضبط زوج القي بزوجته من شرفة منزلهم على خلفية خلاف حاد ونقاش احتدم بينهما

كانت مستشفي السلام التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل فى بورسعيد استقبلت دعاء خلف 21 سنة مصابة بكدمات وكسور وسحجات بادعاء سقوطها من شرفة منزلها.

واكد شهود العيان من الجيران وابناء المنطقة انهم سمعوا شجار واصوات مرتفعة متداخلة من داخل شقة المصابة اعقبها فوجئوا بسقوطها من الشرفة.

التفاصيل الكاملة لالقاء زوج زوجته من شرفة منزلهما فى بورسعيد

واوضح شهود العيان من الجيران ان الشجار كان بين السيدة المصابة وزوجها فارس حمدى ونتج عنه الحادث.

وتبين من التحريات الاولية ان الزوج المتهم أثناء شجاره مع زوجته المحتدم وخلال غضبه حاول دفعها لاسكاتها وكانت تعتلي السرير فاختل توازنها وسقطت من الشرفة.

هذا وتواصل الاجهزة الامنية فى بورسعيد تحقيقاتها من الزوج بعد ضبطه والاستماع الي الجيران و شهود عيان الواقعة.

وكشف فريق رعاية بورسعيد الصحية ابمتابع للحالة انها مصابة بإصابات خطيرة شملت كسورًا بالقدمين والحوض وفقرات الظهر، فضلًا عن جروح وكدمات متفرقة بالجسم.