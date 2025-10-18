محافظ بورسعيد يتابع استعدادات انطلاق الدورة الأولى من المسابقة الثقافية "بورسعيد أرض المواهب"

استعرض محافظ بورسعيد محب حبشي، استعدادات انطلاق فعاليات الدورة الأولى من المسابقة الثقافية الكبرى "بورسعيد أرض المواهب" والتي تحمل اسم المخرج الكبير سمير العصفوري، التي تنظمها المحافظة بهدف اكتشاف ورعاية الموهوبين في مختلف المجالات الفنية والثقافية، وذلك بحضور الفنان عبد الرحيم حسن.

وخلال اللقاء، رحب المحافظ بالفنان عبد الرحيم حسن، مشيدًا بدوره في دعم الشباب المبدع وتشجيع المواهب الصاعدة، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الثقافية والفنية التي تسهم في بناء الوعي وتنمية روح الانتماء لدى الأجيال الجديدة.

وأشار "محب حبشي" إلى أن المسابقة تأتي في إطار جهود رعاية واحتضان الموهوبين من أبناء بورسعيد وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الفنون والثقافة، مؤكدًا أن محافظة بورسعيد تمتلك طاقات شبابية متميزة تستحق الدعم والتقدير.

من جانبه، أعرب الفنان عبد الرحيم حسن عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة المتميزة، مشيدًا بحرص محافظ بورسعيد على احتضان المواهب وتوفير بيئة محفزة للإبداع، وقد عرض الفنان عبد الرحيم حسن وثيقة الدورة الأولى من المبادرة على المحافظ ومن المقرر أن تقام فعاليات المسابقة خلال الأسابيع القادمة

وتتنوع مجالات المسابقة مابين ( التمثيل - الغناء - الشعر - التأليف (نص مسرحي/رواية/قصة) - العزف الموسيقي - الفن التشكيلي - التصوير الفوتوغرافي - الفنون الشعبية (الرقص) – وفن الإلقاء والخطابة.

وتمنح المسابقة جوائز مالية قيمة ودرع المسابقة للمراكز الأولى وشهادات تقدير للمتميزين الذين لفتت موهبتهم انتباه لجان التحكيم وفرصة للظهور: حيث سيكون الفائزون نجوم حفل ختامي كبير، وفرصة لعرض أعمالهم أمام جمهور وصناع فن حقيقيين.

للإشتراك في المسابقة يتم سحب استمارة المشاركة (مجاناً تماماً) والتي بدأت من يوم الخميس 16 أكتوبر وتستمر حتى يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً، من الأماكن التالية: مكتبة الشرق بشارع صلاح سالم (لخدمة حي الشرق)، مكتبة الطفل ببورفؤاد (لخدمة مدينة بورفؤاد)، مكتبة مصر العامة بشارع طرح البحر خلف حديقة المنتزة (لخدمة حي المناخ)، نادي العمال خلف محكمة بورسعيد (لخدمة حي العرب)، مكتبة الزهور بجوار مسجد التوحيد (لخدمة حي الزهور)، مكتبة الضواحي (لخدمة حي الضواحي)، مركز شباب عرب زيدان (لخدمة الجنوب)، مركز شباب الديبة (لخدمة الغرب).

وفيما يتعلق بالمرفقات المطلوبة: يتم إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (والأصل للإطلاع) + صورة شخصية حديثة.

جدير بالذكر؛ أنه يتم تسليم الأعمال والاستمارات في مكتبة مصر العامة (شارع طرح البحر خلف حديقة المنتزة)، في موعد أقصاه 15 يوماً من تاريخ غلق باب سحب الاستمارات (والذي سيتم إعلانه على صفحة المسابقة facebook.com/portsaidtl).

وبالنسبة لشروط وأحكام المسابقة فهي: الأهلية: المسابقة متاحة للجنسين من عمر 15 عاماً حتى 35 عاماً، حصرية المشاركة: لا تُقبل الأعمال التي شاركت أو فازت في أي مسابقات أو مهرجانات أخرى، تفرد المشاركة: يحق للمتسابق المشاركة في مجال فني واحد فقط، بعمل إبداعي واحد فقط، مسؤولية البيانات: جميع البيانات المدونة في الاستمارة تقع على عاتق المتسابق، ولن يُنظر في أي استمارة تخالف الشروط أو تحتوي على بيانات غير صحيحة، ملكية الأعمال: يحتفظ المشاركون بكامل حقوق الملكية الفكرية لأعمالهم المقدمة، مجانية الاستمارة: توزع استمارة المشاركة مجاناً.

وتشمل الشروط الفنية: التأليف (نص مسرحي/رواية/قصة)، الشعر: تقديم 4 نسخ مطبوعة (باللغة العربية الفصحى أو العامية)، الفن التشكيلي (رسم/نحت/مشغولات يدوية): تقديم العمل الأصلي (تحتفظ إدارة المسابقة بالأعمال الفائزة للعرض العام، ورد الأعمال التي لم يتم اختيارها)، التصوير الفوتوغرافي: تقديم نسخة مطبوعة عالية الجودة بمقاس 30*45 وبدقة لا تقل عن 300dpi، التمثيل: تحضير مشهد تمثيلي واحد (مونولوج) باللغة العربية الفصحى أو العامية، الغناء: تحضير أغنية واحدة، ويُفضل أن تكون من التراث، العزف الموسيقي: إحضار الآلة الموسيقية الشخصية، عدا البيانو (تقوم إدارة المسابقة بتوفيره للمتسابق).

