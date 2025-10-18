قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم فايق يهنئ بيراميدز بالسوبر الإفريقي: اللجام فك وحصانكم طاير
أول قرار في الزمالك بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بالكونفدرالية
فيينا تنتفض من أجل فلسطين.. مظاهرة حاشدة تندد بانحياز النمسا لإسرائيل
بعد حادث طفل الإسماعيلية.. مستشار أمن سيبراني يوجه تحذيرا عاجلا للأسر
لا جدال في وطنيته .. قرار رسمي من وزارة الرياضة يخص محمد كيشو
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025
شاهد إطلالة الفنانة أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة الجونة
15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين
هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
القناة "12" العبرية: اكتمال إنشاء القيادة الأمريكية المنتظر إشرافها على تنفيذ اتفاق غزة
اللواء طلحة: الساتر الترابي في حرب أكتوبر تحد نجحنا في اختراقه
لأول مرة في تاريخه.. بيراميدز يتوج بكأس السوبر الإفريقي بفوزه على نهضة بركان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع استعدادات انطلاق الدورة الأولى من المسابقة الثقافية "بورسعيد أرض المواهب"

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
أ ش أ

استعرض محافظ بورسعيد محب حبشي، استعدادات انطلاق فعاليات الدورة الأولى من المسابقة الثقافية الكبرى "بورسعيد أرض المواهب" والتي تحمل اسم المخرج الكبير سمير العصفوري، التي تنظمها المحافظة بهدف اكتشاف ورعاية الموهوبين في مختلف المجالات الفنية والثقافية، وذلك بحضور الفنان عبد الرحيم حسن.
وخلال اللقاء، رحب المحافظ بالفنان عبد الرحيم حسن، مشيدًا بدوره في دعم الشباب المبدع وتشجيع المواهب الصاعدة، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الثقافية والفنية التي تسهم في بناء الوعي وتنمية روح الانتماء لدى الأجيال الجديدة.
وأشار "محب حبشي" إلى أن المسابقة تأتي في إطار جهود رعاية واحتضان الموهوبين من أبناء بورسعيد وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الفنون والثقافة، مؤكدًا أن محافظة بورسعيد تمتلك طاقات شبابية متميزة تستحق الدعم والتقدير.
من جانبه، أعرب الفنان عبد الرحيم حسن عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة المتميزة، مشيدًا بحرص محافظ بورسعيد على احتضان المواهب وتوفير بيئة محفزة للإبداع، وقد عرض الفنان عبد الرحيم حسن وثيقة الدورة الأولى من المبادرة على المحافظ ومن المقرر أن تقام فعاليات المسابقة خلال الأسابيع القادمة
وتتنوع مجالات المسابقة مابين ( التمثيل - الغناء - الشعر - التأليف (نص مسرحي/رواية/قصة) - العزف الموسيقي - الفن التشكيلي - التصوير الفوتوغرافي - الفنون الشعبية (الرقص) – وفن الإلقاء والخطابة.
وتمنح المسابقة جوائز مالية قيمة ودرع المسابقة للمراكز الأولى وشهادات تقدير للمتميزين الذين لفتت موهبتهم انتباه لجان التحكيم وفرصة للظهور: حيث سيكون الفائزون نجوم حفل ختامي كبير، وفرصة لعرض أعمالهم أمام جمهور وصناع فن حقيقيين.
للإشتراك في المسابقة يتم سحب استمارة المشاركة (مجاناً تماماً) والتي بدأت من يوم الخميس 16 أكتوبر وتستمر حتى يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً، من الأماكن التالية: مكتبة الشرق بشارع صلاح سالم (لخدمة حي الشرق)، مكتبة الطفل ببورفؤاد (لخدمة مدينة بورفؤاد)، مكتبة مصر العامة بشارع طرح البحر خلف حديقة المنتزة (لخدمة حي المناخ)، نادي العمال خلف محكمة بورسعيد (لخدمة حي العرب)، مكتبة الزهور بجوار مسجد التوحيد (لخدمة حي الزهور)، مكتبة الضواحي (لخدمة حي الضواحي)، مركز شباب عرب زيدان (لخدمة الجنوب)، مركز شباب الديبة (لخدمة الغرب).
وفيما يتعلق بالمرفقات المطلوبة: يتم إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (والأصل للإطلاع) + صورة شخصية حديثة.
جدير بالذكر؛ أنه يتم تسليم الأعمال والاستمارات في مكتبة مصر العامة (شارع طرح البحر خلف حديقة المنتزة)، في موعد أقصاه 15 يوماً من تاريخ غلق باب سحب الاستمارات (والذي سيتم إعلانه على صفحة المسابقة facebook.com/portsaidtl).
وبالنسبة لشروط وأحكام المسابقة فهي: الأهلية: المسابقة متاحة للجنسين من عمر 15 عاماً حتى 35 عاماً، حصرية المشاركة: لا تُقبل الأعمال التي شاركت أو فازت في أي مسابقات أو مهرجانات أخرى، تفرد المشاركة: يحق للمتسابق المشاركة في مجال فني واحد فقط، بعمل إبداعي واحد فقط، مسؤولية البيانات: جميع البيانات المدونة في الاستمارة تقع على عاتق المتسابق، ولن يُنظر في أي استمارة تخالف الشروط أو تحتوي على بيانات غير صحيحة، ملكية الأعمال: يحتفظ المشاركون بكامل حقوق الملكية الفكرية لأعمالهم المقدمة، مجانية الاستمارة: توزع استمارة المشاركة مجاناً.
وتشمل الشروط الفنية: التأليف (نص مسرحي/رواية/قصة)، الشعر: تقديم 4 نسخ مطبوعة (باللغة العربية الفصحى أو العامية)، الفن التشكيلي (رسم/نحت/مشغولات يدوية): تقديم العمل الأصلي (تحتفظ إدارة المسابقة بالأعمال الفائزة للعرض العام، ورد الأعمال التي لم يتم اختيارها)، التصوير الفوتوغرافي: تقديم نسخة مطبوعة عالية الجودة بمقاس 30*45 وبدقة لا تقل عن 300dpi، التمثيل: تحضير مشهد تمثيلي واحد (مونولوج) باللغة العربية الفصحى أو العامية، الغناء: تحضير أغنية واحدة، ويُفضل أن تكون من التراث، العزف الموسيقي: إحضار الآلة الموسيقية الشخصية، عدا البيانو (تقوم إدارة المسابقة بتوفيره للمتسابق).
 

بورسعيد المسابقة الثقافية بورسعيد أرض المواهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

بالصور

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

سيارة شاومي
سيارة شاومي
سيارة شاومي

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

الشاي
الشاي
الشاي

مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور

يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد