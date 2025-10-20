قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتحويل ورد النيل إلى أعلاف.. تفاصيل تشغيل المعدة المائية الألمانية في أسيوط بعد تعطل سنوات
بعد اختراق مجالها الجوي.. الجيش الصيني: نحث أستراليا على وقف الاستفزازات فورا
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم تقديم مساعدات لقطاع غزة
بعد فاجعة التروسيكل ووفاة 7 تلاميذ.. وزير التعليم يزور أسيوط ويتفقد مدرسة قرية منقباد
شتائم ومشاداة.. تسريب تفاصيل اجتماع غاضب بين ترامب وزيلينسكي
بعد حادث دهس.. أول رد من مدرسة "خناقة طلاب الشيخ زايد"
مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة وتستعد لبدء مرحلة الإعمار.. تفاصيل
اعلام إيراني: اجتماعات سرّية لاستئناف المحادثات النووية بين واشنطن وطهران
مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار
صنعاء تشيّع رئيس الأركان اليمني بعد اغتياله بغارات الاحتلال الإسرائيلي
الحكومة تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها.. ومدبولي: بوابتنا إلى كفاءة مؤسسية شاملة
جثث مجهولة وآثار تعذيب.. أسرار صادمة من ملف المفقودين في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للأسبوع الرابع.. بورسعيد تواصل الحملات لإعادة الانضباط بشوارع الحميدي والتجاري

للأسبوع الرابع علي التوالي بورسعيد تواصل الحملات لإعادة الانضباط بشوارع الحميدي و التجاري
للأسبوع الرابع علي التوالي بورسعيد تواصل الحملات لإعادة الانضباط بشوارع الحميدي و التجاري
محمد الغزاوى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد والأمنية  للاسبوع الرابع جهودها الميدانية المكثفة لإعادة الانضباط بشوارع التجاري والحميدي بحي العرب، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، حيث تم شن حملة كبرى جديدة نُفذت اليوم بشارع الحميدي والتجاري وحاراته والشوارع المؤدية له كنبيل منصور بنطاق حيي المناخ و العرب، بالتنسيق الكامل مع شرطة المرافق ومديرية أمن بورسعيد وجهاز الإنقاذ والطوارئ

جاءت الحملة بقيادة اللواء إسلام الصياد مساعد مدير أمن بورسعيد و الأستاذ محمد أحمد فواز، رئيس حي المناخ، والمهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب،  و العميد شادي محروس، قائد شرطة المرافق، ونائبه العقيد محمد سليمان وبمشاركة مديري الإدارات المعنية وفرق العمل الميدانية،واستاذ سامح الفحلة رئيس جهاز الإنقاذ والطوارىء، وذلك لفرض الانضباط وتحسين البيئة العامة بالشوارع التجارية والرئيسية

وأسفرت الحملة عن متابعة و إزالة الإشغالات والفروشات المخالفة بالشارع ؛ لتوسعة الطريق أمام حركة المشاة والسيارات، وتحقيق السيولة المرورية، كما استهدفت إزالة الفروشات العشوائية والتعديات على حرم الطريق العام بشارع الحميدي والممرات الجانبية المتفرعة منه بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المشاة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتنبيه بعدم تكرار التعديات مرة أخرى  حيث تستمر الحملات الميدانية المتتابعة التي تستهدف مواجهة كافة المظاهر العشوائية، بما يضمن الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة

وأكد اللواء إسلام الصياد ورؤساء الأحياء خلال متابعتهم الميدانية لأعمال الحملة علي أن الأجهزة التنفيذية والأمنية مستمرة في تنفيذ حملات يومية مكبرة بشارع الحميدي لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد، مؤكدين أن الهدف الأساسي هو إعادة الانضباط للشارع وتحقيق بيئة آمنة وحضارية تليق بأبناء بورسعيد

وشدد اللواء أ ح  محب حبشي، محافظ بورسعيد، على أهمية الاستمرار في هذه الحملات بشكل متواصل واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة ضد أي مخالفات أو تعديات، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة المحافظة لتحسين جودة الخدمات وإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بشوارع بورسعيد.

بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد التجارى الحميدى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

ترشيحاتنا

لقاح الأنفلونزا الموسمية

سعر لقاح الأنفلونزا الموسمية وأماكن التطعيم

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي: جامعة سنجور رمز للشراكة الفرانكفونية ومنارة للتنمية الإفريقية

وزيرة التنمية المحلية

عوض: 169مليون جنيه حجم استثمارات تطوير منظومة إدارة المخلفات بمطروح

بالصور

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

سهر الصايغ
سهر الصايغ
سهر الصايغ

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

سيارة MG الكهربائية تعرض عائلة كاملة لحادث مميت بسبب عيب تصنيع

MG
MG
MG

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد