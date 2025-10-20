للأسبوع الرابع.. بورسعيد تواصل الحملات لإعادة الانضباط بشوارع الحميدي والتجاري

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد والأمنية للاسبوع الرابع جهودها الميدانية المكثفة لإعادة الانضباط بشوارع التجاري والحميدي بحي العرب، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، حيث تم شن حملة كبرى جديدة نُفذت اليوم بشارع الحميدي والتجاري وحاراته والشوارع المؤدية له كنبيل منصور بنطاق حيي المناخ و العرب، بالتنسيق الكامل مع شرطة المرافق ومديرية أمن بورسعيد وجهاز الإنقاذ والطوارئ

جاءت الحملة بقيادة اللواء إسلام الصياد مساعد مدير أمن بورسعيد و الأستاذ محمد أحمد فواز، رئيس حي المناخ، والمهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب، و العميد شادي محروس، قائد شرطة المرافق، ونائبه العقيد محمد سليمان وبمشاركة مديري الإدارات المعنية وفرق العمل الميدانية،واستاذ سامح الفحلة رئيس جهاز الإنقاذ والطوارىء، وذلك لفرض الانضباط وتحسين البيئة العامة بالشوارع التجارية والرئيسية

وأسفرت الحملة عن متابعة و إزالة الإشغالات والفروشات المخالفة بالشارع ؛ لتوسعة الطريق أمام حركة المشاة والسيارات، وتحقيق السيولة المرورية، كما استهدفت إزالة الفروشات العشوائية والتعديات على حرم الطريق العام بشارع الحميدي والممرات الجانبية المتفرعة منه بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المشاة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتنبيه بعدم تكرار التعديات مرة أخرى حيث تستمر الحملات الميدانية المتتابعة التي تستهدف مواجهة كافة المظاهر العشوائية، بما يضمن الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة

وأكد اللواء إسلام الصياد ورؤساء الأحياء خلال متابعتهم الميدانية لأعمال الحملة علي أن الأجهزة التنفيذية والأمنية مستمرة في تنفيذ حملات يومية مكبرة بشارع الحميدي لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد، مؤكدين أن الهدف الأساسي هو إعادة الانضباط للشارع وتحقيق بيئة آمنة وحضارية تليق بأبناء بورسعيد

وشدد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، على أهمية الاستمرار في هذه الحملات بشكل متواصل واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة ضد أي مخالفات أو تعديات، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة المحافظة لتحسين جودة الخدمات وإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بشوارع بورسعيد.