أخبار البلد

أهالي شارع بورسعيد في باب الشعرية يستغيثون: «أعمدة الإنارة بتكهرب الناس»

منار نور   -  
عدسة : عمر خالد

أطلق عدد من أهالي شارع بورسعيد في منطقة باب الشعرية، بمحيط مستشفى السيد جلال بالقاهرة، استغاثة عاجلة إلى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمسؤولين ، بسبب خروج أسلاك الكهرباء من أعمدة الإنارة، ما يشكل خطرا مباشرا على حياة المواطنين.

وأكد الأهالي أن بعض الأعمدة أصبحت مكشوفة وتخرج منها أسلاك كهربائية، مما أدى إلى تعرض بعض المارة للخطر خاصة مع أقتراب سقوط الأمطار فى فصل الشتاء .

وأوضح السكان أن المنطقة تشهد كثافة مرورية وحركة مستمرة من المارة لوجود مستشفى السيد جلال وعدد من المحال التجارية، ما يزيد من احتمالية وقوع حوادث.

وطالب الأهالي بسرعة تدخل مسؤولي محافظة القاهرة وحي باب الشعرية لإصلاح الأعمدة وتغطية الأسلاك المكشوفة حرصا على سلامة المواطنين، مؤكدين أن “الخطر بيهدد الكبير والصغير كل يوم”.

باب الشعرية شارع بورسعيد أعمدة الأنارة

