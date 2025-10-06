قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيزو ينتصر على الزمالك في اتحاد الكرة| تفاصيل خطيرة
في يوم النصر.. السفير علاء يوسف يهنئ العنانى بفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
فوز خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو
باكتساح.. العناني يفوز بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو
دوري أبطال إفريقيا.. موعد ذهاب وإياب بيراميدز وبطل إثيوبيا بدور الـ 32
الإجازات الرسمية المتبقية في 2025
مجلس الأهلي يعتمد قائمة المرشحين للانتخابات الجديدة
متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن
ملامح ما بعد حماس.. اللواء سمير فرج: حكومة تكنوقراط وتدريبات أمنية لفلسطينيين بمصر ولجنة دولية تشرف على إعمار غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات الإثنين 6 أكتوبر 2025
المجلس الرئاسي اليمني: انتصار أكتوبر غير مسار التاريخ وعزز مكانة مصر
متحدث الحكومة: الدولة المصرية ملتزمة بسداد كل التزاماتها الخارجية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

لرفع مستوى الأمان.. زرع 17 عمود إنارة بطريق حاذق بكفر الشيخ| صور

أعمدة الإنارة
أعمدة الإنارة
محمود زيدان

أعلنت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع زراعة 17 عمود إنارة بطريق «بيلا - حاذق»، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة الفنية للأعمدة، ضمن خطة شاملة لتطوير وتحديث 30 عمود إنارة بطريق «بيلا - حاذق - أبو بدوي» بالتعاون مع جهود المشاركة المجتمعية.

وأكدت «بركات» أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة تطوير منظومة الإنارة العامة في كافة مراكز وقرى المحافظة، بهدف الحد من الحوادث، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء، وما يصاحبه من انخفاض في مستوى الرؤية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وشددت رئيس مدينة بيلا،  على أن أعمال التطوير تشمل تركيب كشافات LED حديثة عالية الكفاءة، وأذرع إنارة متطورة، ومد كابلات كهربائية جديدة، إلى جانب تأهيل البنية التحتية الكهربائية للطريق بالكامل، وذلك بالتنسيق مع قسم الكهرباء بمجلس مدينة بيلا، وتحت إشراف ميداني مباشر من محمد ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون القري.

كما وجهت «بركات» بسرعة استكمال المرحلة الثانية من المشروع، لضمان تغطية الطريق بالكامل وتحقيق أعلى درجات الأمان لسائقي المركبات والمواطنين، مؤكدة أن هذا التحرك هو جزء من خطة تنموية موسعة تشمل تحديث أعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة بيلا وقراها.

وأكدت رئيس المدينة، على التزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمواصلة تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال مشروعات التطوير والصيانة المتواصلة في مختلف القطاعات الخدمية.

 وأشارت إلى أهمية المتابعة الميدانية الدورية لرصد الأعطال والتدخل الفوري لمعالجتها بما يضمن توفير بيئة آمنة ومضيئة للجميع.

كفر الشيخ بيلا أخبار كفر الشيخ

