مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

شهد شارع طرح البحر أمام البوابة الخلفية لديوان عام محافظة بورسعيد حادث تصادم مأساوي، بعدما اصطدمت سيارة ملاكي بعمود إنارة.

وأصيبت قائدة السيارة وتدعى يمنى جمال إبراهيم، 32 سنة، حيث جرى على الفور نقلها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج.

وتوفيت الفتاة داخل المستشفى متأثرة بإصابتها أثناء محاولات الأطباء إنقاذها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوة من قسم شرطة الشرق لمكان الحادث، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.