نائب رئيس المصري .. المجلس فى انعقاد دائم مع رئيسه رغم وجوده خارج البلاد 

اكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري أن مجلس إدارة النادى مازال فى انعقاد دائم برئاسة كامل أبو علي. رغم وجوده خارج البلاد منذ انتهاء مباراة الفريق أمس مع بتروجت وما ظهر بها من عوار تحكيمي واضح ترتب عليه هزيمة الفريق

وقال رجل عبد القادر فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن مجلس المصري رئيس وأعضاء وصلوا إلي هذه الحالة نتاج ما شهده الفريق من تعنت تحكيمي يثبت أن هناك محاولة لإقصاء الفريق عن رحلته وهدفه بالدورى المصري

وشدد نائب رئيس المصري أن الوضع يثبت أن هناك مؤامرة على الأندية الشعبية والتى تجاهد وتصارع لتكوين قوام فرق تستطيع المنافسة على البطولات فى ظل انهيار سوق اللاعبين بسبب صراع أندية الشركات

وأكد عبد القادر أنه حتى تلك اللحظة قرار المجلس بتجميد نشاط الفريق هو الاقوى على الطاولة فى ظل ما يواجهه من تعنت تحكيمي واضح

ولفت نائب رئيس المصري الي ان جماهير بورسعيد ومجلس الإدارة أصبح لديهم يقين كامل أن الفار يستغل لإسقاط المصري وليس لمنحه حقوقه بالعدل

وقال نائب رئيس المصري مختتم تصريحاته لصدى البلد نحن نادى استطاع أن يحافظ على كيانه وشكله وقوته فى ظل الازمات التى تشهدها الأندية الجماهيرية و التى لم يتبقي منها فى الدورى بعد الزمالك و الاهلي سوى المصرى والمحلة و الاسماعيلي الشقيق الذي يدعوا الجميع له أن يخرج من كبتوه المالية مشدد أنه لولا المولى عز جل ثم دعم مستر كامل أبو على و تعاون اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد