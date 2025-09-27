سكرتير عام بورسعيد يستدعي المستشار الهندسي للمحافظة لمعاينة أضرار حريق حي العرب

استدعى اللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد الاستاذ الدكتور محمد الغندور مستشار محافظة بورسعيد الهندسي فور اندلاع حريق العقارات الخشبية بتقاطع الحميدي و طولون للوقوف على الحالة الهندسية للمباني المضارة و محيطها و حصر التلفيات داخل العقارات الخشبية الاربعه ومعرفه اسباب اندلاع الحريق .

ووجه سكرتير عام محافظة بورسعيد بناء على تعليمات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بمعرفة ما إذا كان صدر قرارات ازاله للبيوت ام لا نظرا لأن العقارات الخشبية من أقدم العقارات و يبلغ عمرها 100عام داخل حي العرب

و اشار السكرتير العام الي ان اللواء اركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد كان قد وجة مسبقا بتطوير حي العرب ومنها المباني الخشبية القديمة مشددا علي ذلك .

وأكد سكرتير عام بورسعيد أن اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد يتابع عن كثب لحظيا نتاج الحادث و توابعه وكذا الحالات المصابة متنمى لهم الشفاء العاجل

واضاف السكرتير العام أن محافظ بورسعيد تلقي ببالغ الاسي خبر وفاة إحدى سكان العقارات المضارة ببالغ الاسي داعيا الله أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة ويلهم الأسرة وذويها الصبر و السلوان