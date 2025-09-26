قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ندوة بغرفة الجيزة: انتقال التفتيش من الصحة لـ هيئة سلامة الغذاء يعزز ثقة المستهلك
CNN : خطة ترامب تنص على عدم وجود أي دور مستقبلي لحماس في غزة
رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد أزمتها الصحية .. وأول تعليق للفنانة
وزير الخارجية يبحث مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات التطورات الإقليمية والوضع في غزة
بمشاركة 1700 شاب مصري.. مشروع الضبعة يشهد انطلاق أكبر إنشاءات نووية في العالم
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة
مصطفى بكري: الرئيس يقاتل علانية بينما تظهر حوله الأشواك في الخفاء
جيسيكا حسام الدين تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مشاركتها في فيلم سفاح التجمع
الداخلية تكشف ملابسات فيديو تروسيكل أطفال المدرسة في بني سويف
مصطفى بكري: طريق الرئيس السيسي لم يكن سهلا في تحويل مرض الدولة لقصة نجاح عالمية
تعاون اقتصادي - تجاري مرتقب بين مصر ولوكسمبورج
أطباء بلا حدود تهرب من جحيم غزة: الرضع والجرحى يواجهون الموت وحدهم
فن وثقافة

"جيل واع .. وطن أقوى".. قوافل الثقافة تصل قرى بورسعيد

جمال عاشور

شهدت قرية العاشر من رمضان جنوب بورسعيد، تواصل فعاليات القافلة الثقافية "جيل واع.. وطن أقوى"، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن البرامج التوعوية لوزارة الثقافة في المحافظات.

استهلت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "دور الثقافة في التوعية" ألقاها محمود البدويهي بحي جنوب، الذي أكد أن الثقافة ليست مجرد خبر أو كتاب، بل هي الركيزة الأساسية لبناء شخصية الفرد وصقل وعيه، بما يحدد قيمه ومعتقداته، ويساعده على التمييز بين الصواب والخطأ، وتعزيز احترام الآخر وتقبل الاختلاف.

وأشار إلى أن الثقافة تعد جيلا مثقفا مدركا لتاريخه الوطني، قادرا على مواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة، بما يعزز الانتماء ويصون الهوية ويسهم في نهضة المجتمع.

وقدمت الفنانة منار نور الدين ورشة للرسم على الوجوه إلى جانب ورشة فنية بتقنية القص واللصق، كما أدارت الباحثة إسراء العربي حوارا حول رواد العلوم الذين أسهموا في خدمة البشرية وتقدم الحضارة، مسلطة الضوء على نخبة من العلماء والمفكرين المصريين البارزين، من بينهم: أحمد زويل، مجدي يعقوب، فاروق الباز، محمد غنيم، مصطفى مشرفة، طه حسين، وجمال حمدان.

واختتم اليوم بعرض فني لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة بورسعيد بقيادة المايسترو محمد نصر، قدم خلاله باقة من الأغاني الوطنية التي لاقت تفاعلا من الأهالي.

وتتواصل فعاليات القافلة غدا السبت من قرية الرضوان جنوب بورسعيد، ضمن خطة وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي والمجتمعي، وتنفذ بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف وفرع ثقافة بورسعيد بإدارة وسام العزوني.

جنوب بورسعيد فعاليات القافلة الثقافية جيل واع الهيئة العامة لقصور الثقافة

