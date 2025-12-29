خلافات على الميراث.. ضبط المتهمين بالتعدي على زوجين بالغربية

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام شخصين وسيدة بممارسة أعمال البلطجة والتعدي على زوجها بالسب والضرب ومنعها وزوجها من دخول مسكنهما بالغربية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وبسؤال الشاكية (مقيمة بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) أقرت بتضررها من شقيقين “لهما معلومات جنائية”، وزوجة أحدهما - مقيمين بذات الدائرة، بممارسة أعمال البلطجة والتعدى عليها وزوجها بالسب والضرب وإحداث إصابة زوجها بـ"كسر باليد" بإستخدام أسلحة بيضاء، والتشهير بهما عبر وسائل التواصل الإجتماعى ، ومنعهما من دخول منزلهما بسبب خلافات حول الميراث.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأضاف أحدهم أنه تخلص من الأسلحة المستخدمة فى الواقعة بإلقائها بأحد المجارى المائية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.