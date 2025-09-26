قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تحذر: إعادة فرض العقوبات جريمة قانونية وأخلاقية وعواقبها كارثية
هفضحهم بالاسم.. بسمة وهبة تتوعد المواقع المشبوهة المتآمرة على مصر.. فيديو
إشادة وتوجيهات.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية بالجالية المصرية في نيويورك
رونالدو يقود النصر للفوز على الاتحاد بثنائية في الدوري السعودي
عمرو أديب: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية وضعت النقاط فوق الحروف
باحث: معظم رموز جماعة الإخوان ومرشديها من أُسَر غير منتمية للتنظيم
مجلس الأمن يفشل في تبني قرار بتمديد رفع العقوبات عن إيران
هل يجوز قراءة سورة الكهف بعد عشاء الجمعة؟.. لديك فرصة بـ10 آيات
استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة
بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو
عمرو أديب: إذا كُتب علينا القتـ ـال كلنا جنود واللي يجرب يحط صباع رجله هيتقـ ـطع
الزراعة: لا توجد طماطم في الأسواق مرشوشة بالإيثريل لتسريع النضج وتلوين الثمار
ضواحى بورسعيد يواصل الحملات المكثفة لرفع كفاءة مستوى النظافة والصرف الصحي

حملات نظافة بضواحي بورسعيد
حملات نظافة بضواحي بورسعيد
محمد الغزاوى

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي،فى محافظة بورسعيد اليوم الجمعة، جهودها الميدانية المكثفة بقيادة  شيماء العزبي، القائم بأعمال رئيس حي الضواحي.

جاء ذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد لرفع مستوى النظافة العامة وتحسين البنية التحتية ،وتكثيف الحملات اليومية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتطوير شبكات الصرف الصحي والتصدي لظاهرة النباشين ومحلات الفرزة بجميع أحياء المحافظة.

ضواحى بورسعيد يواصل الحملات المكثفة لرفع كفاءة مستوى النظافة والصرف الصحي

وشهدت الحملات الميدانية بالضواحي أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة والصرف الصحي بمنطقة فاطمة الزهراء “الجزء المطور”، حيث جرى رفع كفاءة مستوى النظافة العامة وتطهير وتسليك غرف التفتيش وخطوط الصرف الصحي وكسح وشفط تجمعات المياه مع إصدار إنذارات عاجلة لإصلاح النوازل المكسورة حفاظا على البيئة والصحة العامة.

كما شهدت الحملة التصدي لمخازن الفرزة وظاهرة النباشين استهدفت القضاء على أكبر بؤر مخازن ومحلات الفرزة بمنطقة فاطمة الزهراء، حيث تم غلق وتشميع المحل رقم ١٢١ المستخدم كمخزن للخردة والأشولة ومصادرة ميزان لوزن الخردة وذلك في إطار التصدي بحزم لظاهرة النباشين لما تسببه من أضرار بيئية وتشويه للمظهر الحضاري للمنطقة.

وفي سياق متصل ،واصلت إدارة المرافق والصرف الصحي أعمالها الميدانية بتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي وكسح تجمعات المياه باستخدام سيارة الكسح التابعة للحي وذلك أمام عمارة رقم ٢٨ بمنطقة العشر عمائر مع إصدار إنذارات عاجلة لإصلاح الكسر في مصدر المياه العمومي للعمارة واستمرار الأعمال بمنطقة اللبانة ضمن الخطة الشاملة لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بالضواحي.

وأكدت شيماء العزبي علي استمرار الحملات الميدانية بلا توقف تنفيذا لتوجيهات السيد المحافظ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة المحيطة وتحقيق المظهر الجمالي والحضاري وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق الاستدامة البيئية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

