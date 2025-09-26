بشير العدل: تصنيف ميناء شرق بورسعيد الثالث عالميا يعزز مكانة مصر كمركز للتجارة

أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الاقتصادي، أن اهتمام الدولة بتنمية الموانئ وتقديم الدعم لها، جعلها في مرتبة متقدمة إقليميا وعالميا.

قال "العدل" في لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصري، أن القيادة السياسية، تولى اهتماما كبيرا بتقديم الدعم الكامل لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والارتقاء بأوضاع الموانئ التابعة لها، مما يعزز مكانة مصر باعتبارها مركزا إقليميا للتجارة واللوجستيات.

أوضح "العدل" أن جهود الدولة فى تنمية الموانئ أثمر عن حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز الأول إقليميا، والثالث عالميا، حسب مؤشرات البنك الدولي، مما يعكس مدى نجاح الاستثمار فى البنية التحتية، والإصلاحات الاستراتيجية.

ميناء شرق بورسعيد حقق تقدما فى الترتيب العالمي

أشار "العدل" إلى أن ميناء شرق بورسعيد، حقق تقدما فى الترتيب العالمي، بحسب مؤشرات البنك الدولي، حيث انتقل من الترتيب العاشر فى عام 2022، إلى الترتيب الثالث فى 2024، مما يعكس مدى نجاح استثمار الحكومة فى البنية التحتية، وتطوير الموانئ التابعة لهيئة قناة السويس، مما يجعلها بوابة عالمية للتجارة بين إفريقيا وأوربا.

لفت "العدل" إلى أن مؤشرات البنك الدولي، فى تقييم الموانئ العالمية، تقوم على معايير كثيرة، منها فترة انتظار السفن فى الميناء، وإنجاز عمليات الشحن والتفريغ، وكذلك مدى صلاحية البنية التحتية، ومستويات التكنولوجيا المستخدمة فى إدارة الميناء، وهى معايير تتواجد وبشكل كبير فى ميناء شرق بورسعيد وغيره من الموانئ، موضحا أن استمرار جهود الحكومة، والعمل على زيادة استيعاب الميناء للحاويات، يساهم فى جعل الميناء يحصل على ترتيب أكثر تقدما خلال السنوات القادمة.