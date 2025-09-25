قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عرضوا نفسهم على الإنترنت.. قرار بشأن 5 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية
لو مش عاجبكم اشربوا من البحر.. مصطفى بكري يرد على وسائل الإعلام الإسرائيلية
مصطفى بكري يكشف تفاصيل لقاء أبو العينين مع عدد من رؤساء الدول الأفريقية بالجمعية العامة للأمم المتحدة
إسرائيل تسعى للتضييق ضد عباس ردا على الاعترافات بفلسطين
مصر وصربيا تؤكدان تعزيز الشراكة التاريخية وتوسيع التعاون المشترك
قبائل وأهل غزة يوجهون الشكر والعرفان إلى النائب محمد أبو العينين بعد مواقفه النبيلة
مصطفى بكري: أبو العينين كشف جرائم الاحتلال أمام العالم ليسكت صوت الباطل ويعلي كلمة الحق
بعد الهجمات الإسرائيلية على اليمن.. مصطفى بكري: البحر الأحمر أصبح منطقة غير آمنة
من البيت .. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة وتكلفته
خرم ودنه .. القبض على نجل أحمد رزق في إصابة زميله
الأمن القومي خط أحمر.. مصطفى بكري: مصر لن تسمح بمخطط التهجير
منى ذو الفقار تكشف أسرار نشأتها داخل أسرة جمعت بين الانضباط العسكري والعمل الوطني والثقافي
بشير العدل: استراتيجية الشباب والرياضة قوة دافعة للتنمية المستدامة

بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي
بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي
كريم محمد

أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة، التى أطلقتها الحكومة، مؤخرا، تتسق مع رؤية مصر 2030، من ناحية، ومع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من ناحية أخري.


قال "العدل" في لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصري، إن أهم ما يميز الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة، أنها تمت صياغتها بنظام المشاركة، محليا، وعالميا، فمن الناحية المحلية، اعتمدت على رأى أكثر من 10 آلاف شاب، بجانب المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، ومن الناحية العالمية، اعتمدت على مشاركة الأمم المتحدة، مما جعلها تحظى باهتمام محلي ودولي كبيرين.


أشار "العدل" إلى أن استراتيجية الشباب والرياضة تمثل نقلة مجتمعية نوعية، حيث اعتبرت الرياضة، ولأول مرة مجالا هاما فى تنمية الشباب، والاستفادة من قدراتهم، وإمكانياتهم، مما يعزز من أداء الاقتصاد القومي، باعتبار الشباب يمثل الفئة المنتجة، ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

لفت "العدل" إلى أن الهدف الأساسي للاستراتيجية، هو تنمية مهارات وقدرات الشباب، من خلال الاستثمار فى رأس المال البشري، واستثمار قدرات الشباب، وتحويلها إلى قوة تساهم فى التنمية المستدامة، والانتماء الوطني.


اعتبر "العدل" أن الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة، والتى تخدم الشباب، وهم يمثلون جزءا كبيرا من السكان، تمنح مصر الريادة فى تنمية الشباب على المستويين المحلي والعالمى، باعتبارهم قوة منتجة تعلب دورا هاما فى تنمية الاقتصاد المحلي، وكذلك الدولي.

بشير العدل استراتيجية الشباب والرياضة مصر 2030 الاستثمار تنمية الشباب

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

إمام عاشور ووسام أبو علي

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

الدعاء

دعاء ليلة الجمعة الأولى من ربيع الآخر للرزق وفك الكرب

اذكار المساء

أذكار المساء كاملة .. ردد أفضل 20 ذكراً يقي من كل مكروه

كيف تفرق المرأة بين المذي والمني وهل يلزم تغيير الملابس من رطوبات الفرج

كيف تفرق المرأة بين المذي والمني.. وهل يلزم تغيير الملابس؟ أمين الفتوى يجيب

بالصور

شكرا إنك موجودة فى الدنيا.. هاني فرحات يوجه رسالة لأنغام بعد حفلها فى لندن

هاني فرحات رفقة انغام

احترس .. هذه الأطعمة تسبب اضطرابات النوم

اضطرابات النوم

من 3 لـ 7 مرات فى الأسبوع .. كوارث تصيبك عند تناول بطاطس الشيبسي

الشيبسي

هل تناول الجوافة على الريق صحي؟ فوائد مذهلة وأضرار يجب الحذر منها

فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد