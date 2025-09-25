بشير العدل: استراتيجية الشباب والرياضة قوة دافعة للتنمية المستدامة

أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة، التى أطلقتها الحكومة، مؤخرا، تتسق مع رؤية مصر 2030، من ناحية، ومع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من ناحية أخري.

قال "العدل" في لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصري، إن أهم ما يميز الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة، أنها تمت صياغتها بنظام المشاركة، محليا، وعالميا، فمن الناحية المحلية، اعتمدت على رأى أكثر من 10 آلاف شاب، بجانب المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، ومن الناحية العالمية، اعتمدت على مشاركة الأمم المتحدة، مما جعلها تحظى باهتمام محلي ودولي كبيرين.



أشار "العدل" إلى أن استراتيجية الشباب والرياضة تمثل نقلة مجتمعية نوعية، حيث اعتبرت الرياضة، ولأول مرة مجالا هاما فى تنمية الشباب، والاستفادة من قدراتهم، وإمكانياتهم، مما يعزز من أداء الاقتصاد القومي، باعتبار الشباب يمثل الفئة المنتجة، ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

تنمية مهارات وقدرات الشباب



لفت "العدل" إلى أن الهدف الأساسي للاستراتيجية، هو تنمية مهارات وقدرات الشباب، من خلال الاستثمار فى رأس المال البشري، واستثمار قدرات الشباب، وتحويلها إلى قوة تساهم فى التنمية المستدامة، والانتماء الوطني.



اعتبر "العدل" أن الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة، والتى تخدم الشباب، وهم يمثلون جزءا كبيرا من السكان، تمنح مصر الريادة فى تنمية الشباب على المستويين المحلي والعالمى، باعتبارهم قوة منتجة تعلب دورا هاما فى تنمية الاقتصاد المحلي، وكذلك الدولي.