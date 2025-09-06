بشير العدل: مصر تمتلك مقومات التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة

أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الاقتصادي، أن قطاع الكهرباء والطاقة فى مصر، شهد تحولات كبيرة، وإنجازات عديدة، فى ظل تنفيذ الحكومة استراتيجة الاعتماد على الطاقات المتجددة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

قال "العدل" فى لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصري، أن الدولة، بما لديها من إمكانيات التحول نحو الأخضر، واستخدام الطاقة النظيفة فى إنتاج الكهرباء، أن تكون مركزا اقليميا للطاقة، يربط بين الأسواق، فى إفريقيا وأوريا.

أشار "العدل" إلى أن مشروع شركة رياح السويس، والذي يقام فى منطقة خليج السويس، بالبحر الأحمر، يعد أحد المشروعات الاستراتجية الهامة، التي وافق عليها مجلس الوزراء، بهدف إنتاج الطاقة الكهربائية من البدائل الجديدة، وهى طاقة الرياح.

أوضح "العدل" أن المشروع يهدف إلى استدامة الموارد المتجددة، لإنتاج الطاقة، وفى ذات الوقت مراعاة البعد البيئي، نظرا للحد من الانبعاثات الكربونية، مما يكون له انعكاس ايجابى، ليس فقط على المشروعات الاستراتيجية، ولكن على الاقتصاد الأخضر، وتخضير الصناعة، لأن العالم كله يعتمد على الطاقة النظيفة، ومصادر متجددة، كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وكلها بدائل للوقود الأحفوري.

لفت "العدل" إلى أن نجاح الدولة فى التحول نحو الأخضر، وانتاج الطاقة من مصادرها المتجددة يعمل على تعزيز الاقتصاد القومي، ويدر عليه العملة الصعبة.