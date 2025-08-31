بشير العدل: تميز مصر بتنوع المصادر المتجددة يجعلها مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الطاقة

أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن مصر تتميز بتوافر عوامل إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، نظرا لما تتميز به من موقع جغرافي، يتيح لها إمكانية إنتاج الطاقة من مصادرها المتجددة.

وقال «العدل» فى لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصري، إن الرئيس السيسي يولي أهمية كبرى، لتنمية مصادر مصر من الطاقة المتجددة، لتحقيق رؤية مصر 2030، ومنها البترول، والاستكشافات الجديدة المرتبطة بجذب الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروع الضبعة النووي.

مصر لها مصادر متعددة للطاقة المتجددة



وأشار «العدل»، إلى أن مصر لها مصادر متعددة للطاقة المتجددة، منها الطاقة الشمسية، ممثلة في محطتي بنبان، وكوم أمبو، إلى جانب محطات الرياح المنتشرة في مناطق مختلفة من الجمهورية.



وأوضح «العدل» ، أن الحكومة نفذت العديد من المشروعات، التي وضعت مصر في مصاف الدول الناشئة، في مجال التنمية المستدامة، والتي تعد سوقا واعدة، في مجال استثمارات الطاقة المتجددة، مما يعمل على تحويل مصر إلى مصدر إقليمي للطاقة المتجددة، وهو ما يعمل على تعزيز قدرتها التصديرية من الطاقة المتجددة، مما يساهم فى تنمية موارد الدولة من العملة الصعبة.