قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التطبيق خلال ساعات.. استقرار وظيفي ونهاية استمارة 6 بقانون العمل الجديد
تاريخ مواجهات الزمالك ووادي دجلة قبل لقاء الليلة في الدوري
خلال أيام.. ممدوح عباس يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن أرض النادي بأكتوبر
محمد شحاتة خارج حسابات منتخب مصر في مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو
أكسيوس عن مصادر: الحكومة الإسرائيلية تدرس جديا ضم أجزاء من الضفة الغربية
الطريقة الصحيحة لـ الاحتفال بالمولد النبوي.. اغتنم أكبر ثواب
أول تحرك من محمود الخطيب بشأن خوسيه ريبيرو
رسميا.. إسرائيل تعلن اغتيال أبو عبيدة
صدارة وجائزة.. كريم فهمي يعلق على تصدر 220 يوم لمنصة شاهد
هل يمكن لمرضى السكري تناول حلاوة المولد؟
بشير العدل: تميز مصر بتنوع المصادر المتجددة يجعلها مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الطاقة
برلماني يثمن قرار إدراج الذكاء الاصطناعي بالمناهج.. ويطالب بتأهيل الكوادر التعليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بشير العدل: تميز مصر بتنوع المصادر المتجددة يجعلها مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الطاقة

بشير العدل
بشير العدل
قسم التوك شو

أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن مصر تتميز بتوافر عوامل إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، نظرا لما تتميز به من موقع جغرافي، يتيح لها إمكانية إنتاج الطاقة من مصادرها المتجددة.

وقال «العدل» فى لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصري، إن الرئيس السيسي يولي أهمية كبرى، لتنمية مصادر مصر من الطاقة المتجددة، لتحقيق رؤية مصر 2030، ومنها البترول، والاستكشافات الجديدة المرتبطة بجذب الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروع الضبعة النووي.

 مصر لها مصادر متعددة للطاقة المتجددة


وأشار «العدل»، إلى أن مصر لها مصادر متعددة للطاقة المتجددة، منها الطاقة الشمسية، ممثلة في محطتي بنبان، وكوم أمبو، إلى جانب محطات الرياح المنتشرة في مناطق مختلفة من الجمهورية.


وأوضح «العدل» ، أن الحكومة نفذت العديد من المشروعات، التي وضعت مصر في مصاف الدول الناشئة، في مجال التنمية المستدامة، والتي تعد سوقا واعدة، في مجال استثمارات الطاقة المتجددة، مما يعمل على تحويل مصر إلى مصدر إقليمي للطاقة المتجددة، وهو ما يعمل على تعزيز قدرتها التصديرية من الطاقة المتجددة، مما يساهم فى تنمية موارد الدولة من العملة الصعبة.

مصر المصادر المتجددة الطاقة التليفزيون المصري الحكومة الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

البنك الاهلي المصري

تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري

مشغولات ذهبية

بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس

الأهلي

الأهلي يتفاوض مع مدرب الزمالك السابق لخلافة «ريبيرو» .. «الغندور» يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

حكم إخراج الزكاة على هيئة أدوية للمرضى

حكم إخراج الزكاة على هيئة أدوية للمرضى.. الإفتاء توضح

الأوقاف تعقد (674) مجلسًا فقهيًّا بعنوان "أحكام وآداب زيارة مسجد النبي ﷺ"

الأوقاف تعقد 674 مجلسًا فقهيًّا بعنوان أحكام وآداب زيارة مسجد النبي ﷺ

حكم الصلاة على سجادة من حرير

حكم الصلاة على سجادة حرير.. الإفتاء تجيب

بالصور

الصينية بـ100 جنيه.. طريقة عمل القشطوطة بالمانجو في البيت

طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة

فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

فيديو

خوان ألفينا

والد خوان ألفينا يطالب المسئولين في مصر بتغيير اسم اللاعب.. اعرف السبب

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

شاكر محظور

آيفون ذهب ومرسيدس وألماظ.. كنز في منزل التيك توكر شاكر محظور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد