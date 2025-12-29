قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأليف إبراهيم عيسى.. تفاصيل رواية قصة حياة عمرو دياب
أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026
زيمبابوي وأنجولا يغادران كان 2025.. مصر وجنوب إفريقيا لـ دور الـ 16
بالاحتياطي.. منتخب مصر يتعادل مع أنجولا في بطولة الأمم الأفريقية
مفارقة إيجابية لمنتخبي الأفاعي السوداء والفهود في كأس الأمم الأفريقية
عاصفة شديدة تضرب إسرائيل: إصابات خطيرة وإغلاق طرق بسبب الفيضانات
مصحة الهروب الجماعي.. المشرفون لهم معلومات جنائية مسجلة وإغلاق أكثر من 112 منشأة
75 دقيقة.. منتخب مصر يبحث عن هز الشباك أمام أنجولا
صدام وصراع قوي علي بطاقتي التأهل من المجموعة الرابعة ببطولة أمم افريقيا
رسالة مرعبة من الموساد للمتظاهرين الإيرانيين: نحن معكم في الميدان
إحالة البلوجر نورهان حفظي بتهمة نشر محتوى خا.دش للحياء للمحاكمة
زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين شريطة أن تتوافق أقواله وأفعاله مع نواياه المعلنة
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
دينا أبو الخير: الزواج مسئولية متكاملة والمودة والرحمة أساسه.. فيديو

أكدت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير، أن الزواج ليس مجرد علاقة سطحية، بل مؤسسة تقوم على الحقوق والواجبات والمودة والرحمة، كما أن الفهم السليم للعلاقة الزوجية يبدأ بمعرفة الحقوق والواجبات بين الزوجين.

وأضافت دينا أبو الخير خلال تقديمها برنامج "للنساء نصيب" والمذاع على قناة صدى البلد، أن الزواج ليس مجرد طعام وشراب أو متعة جسدية، بل هو علاقة قائمة على المعاملة الطيبة والعشرة الطيبة والاحترام المتبادل.

وقالت أبو الخير، إن التعامل بين الزوجين يجب أن يكون على أساس المودة والرحمة، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله، موضحة أن الزواج جاء لتحقيق السكن والراحة بين الطرفين وليس مجرد واجب شكلي.

وأضافت أن العنف الأسري والمشكلات التي تظهر أحيانًا على وسائل الإعلام غالبًا ما تكون نتيجة سوء فهم طبيعة العلاقة الزوجية أو عدم مراعاة الحقوق والواجبات.

وأشارت الداعية إلى أن الزواج يحتاج إلى تفاهم وصبر، وأن أي هجرة للفراش أو خلاف يجب التعامل معها بعقلانية وفهم، مع مراعاة الظروف النفسية لكل طرف، مؤكدة أن الهدف هو بناء أسرة متينة وقادرة على تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأبناء.

