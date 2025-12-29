دينا أبو الخير: الزواج مسئولية متكاملة والمودة والرحمة أساسه.. فيديو

أكدت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير، أن الزواج ليس مجرد علاقة سطحية، بل مؤسسة تقوم على الحقوق والواجبات والمودة والرحمة، كما أن الفهم السليم للعلاقة الزوجية يبدأ بمعرفة الحقوق والواجبات بين الزوجين.

وأضافت دينا أبو الخير خلال تقديمها برنامج "للنساء نصيب" والمذاع على قناة صدى البلد، أن الزواج ليس مجرد طعام وشراب أو متعة جسدية، بل هو علاقة قائمة على المعاملة الطيبة والعشرة الطيبة والاحترام المتبادل.

وقالت أبو الخير، إن التعامل بين الزوجين يجب أن يكون على أساس المودة والرحمة، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله، موضحة أن الزواج جاء لتحقيق السكن والراحة بين الطرفين وليس مجرد واجب شكلي.

وأضافت أن العنف الأسري والمشكلات التي تظهر أحيانًا على وسائل الإعلام غالبًا ما تكون نتيجة سوء فهم طبيعة العلاقة الزوجية أو عدم مراعاة الحقوق والواجبات.

وأشارت الداعية إلى أن الزواج يحتاج إلى تفاهم وصبر، وأن أي هجرة للفراش أو خلاف يجب التعامل معها بعقلانية وفهم، مع مراعاة الظروف النفسية لكل طرف، مؤكدة أن الهدف هو بناء أسرة متينة وقادرة على تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأبناء.