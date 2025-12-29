رسميا.. أنجولا وزيمبابوي يودعان بطولة كأس أمم إفريقيا

ودع منتخبي أنجولا وزيمبابوي بطولة كأس الأمم الإفريقية رسميًا، بعد انتهاء الدور الأول (دور المجموعات).

وتعادل منتخب أنجولا مع نظيره مصر دون أهداف؛ ليحصل على نقطة فقط من المباراة، بالإضافة إلى نقطة قد حصل عليها من مواجهة زيمبابوي؛ ليصبح رصيده نقطتين.

فيما خسر منتخب زيمبابوي من نظيره جنوب إفريقيا بثلاثية مقابل هدفين، ليفشل في تحقيق أي فوز في دور المجموعات.

ويصبح مجموع منتخب زيمبابوي “نقطة واحدة فقط”، حققها خلال مواجهة أنجولا.

وبهذه النتيجة، تأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما يأتي منتخب جنوب إفريقيا وصيفًا برصيد 6 نقاط.