مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
خير لمصر في رمضان.. بدء إنتاج آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سر البقعة الحمراء فى رقبة ترامب.. هل عقاب إلهي على الحرب الإيرانية؟!

إسراء عبدالمطلب

كشف طبيب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن استخدام الرئيس لعلاج وقائي لطفح جلدي أحمر ظهر على رقبته، في أحدث تحديث عن حالته الصحية التي تخضع لمراقبة دقيقة نظرًا لتقدمه في السن ووضعه كرئيس للولايات المتحدة.

تفاصيل الحالة الطبية الحالية

أفاد الدكتور شون باربابيلا، طبيب البيت الأبيض، أن ترامب يستخدم "كريمًا شائعًا بوصفه علاجًا وقائيًا للجلد"، مشيرًا إلى أن الرئيس بدأ استخدامه منذ أسبوع، ومن المتوقع أن يستمر الاحمرار لبضعة أسابيع. وأوضح الطبيب أن هذا الإجراء لا يشير إلى أي حالة حرجة أو مرض خطير، بل هو إجراء وقائي للتعامل مع الإحمرار الظاهر على الجانب الأيمن من الرقبة، مباشرة فوق خط الياقة.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إلى أنها لا تمتلك معلومات إضافية بخلاف ما جاء في بيان الطبيب، في حين لم يرد البيت الأبيض على أسئلة متابعة تتعلق بنوع الكريم المستخدم، وموعد بدء العلاج، والحالة الجلدية التي يُفترض أن يمنعها العلاج.

الملاحظات السابقة على الحالة الجلدية

وظهرت صور مكبرة تعود إلى زيارة ترامب إلى جورجيا في 19 فبراير الماضي، أظهرت الاحمرار بوضوح على رقبة الرئيس. ويشير التقرير الطبي الصادر في أبريل 2025 إلى أن ترامب كان يستخدم كريم "موميتازون" عند الحاجة لعلاج حالة جلدية غير محددة، ما يعكس متابعة مستمرة للحالة الجلدية.

خلفية صحية للرئيس الأمريكي

يُذكر أن ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، أصبح أكبر رئيس أمريكي يؤدي اليمين الدستورية عند توليه منصبه في يناير الماضي، وهو ما يجعل صحته تحت متابعة دقيقة من قبل الأطباء والمسؤولين في البيت الأبيض. 

وأكد الدكتور باربابيلا في ديسمبر الماضي أن ترامب خضع لفحص بالرنين المغناطيسي للقلب والبطن في أكتوبر كجزء من الفحص الوقائي للرجال في مثل عمره، وأظهرت النتائج أنه يتمتع بصحة ممتازة بشكل عام.

كما أشار الفحص الطبي الذي أُجري في أكتوبر في المركز الطبي العسكري الوطني إلى أن الرئيس يتمتع بلياقة جيدة وخالٍ من أي مشاكل صحية تهدد قدرته على أداء مهامه، ما يعكس استقرار حالته الصحية بالرغم من تقدمه في السن.

تقييم الخبراء والمراقبة العامة

تأتي هذه التطورات في وقت يزداد فيه اهتمام الرأي العام والإعلام الأمريكي بصحة الرئيس ترامب، حيث تتابع وسائل الإعلام بدقة أي مؤشرات على حالات صحية محتملة، خاصة فيما يتعلق بالحالات الجلدية أو الإجراءات الوقائية التي يتبعها. ويؤكد الخبراء أن استخدام الكريمات الوقائية لحالات جلدية طفيفة أمر شائع بين كبار السن، ولا يشير بالضرورة إلى وجود مرض خطير، إلا أن الصور الواضحة للطفح الجلدي على الرقبة تجعل الموضوع محل متابعة مستمرة.

