كلين شيت .. شوبير يحتفي بتألق نجله أمام مع منتخب مصر أمام أنجولا

احتفى الإعلامي أحمد شوبير بنظافة شباك نجله في مباراته أمام منتخب أنجولا أمام منتخب مصر، الليلة، في بطولة أمم أفريقيا.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "أول مشاركة في أمم أفريقيا.. وأول كلين شيت... الحمد لله".

وتأهل منتخب مصر الوطني إلى دور الـ 16 يرافقه منتخب جنوب أفريقيا الذي يمتلك 4 نقاط من فوز وتعادل.

ترتيب المجموعة الثانية بكأس أمم إفريقيا

1- مصر 7 نقاط.

2- جنوب إفريقيا 6 نقاط.

3- أنجولا - نقطتان.

4- زيمبابوي - نقطة وحيدة.

وبتلك النتيجة يغادر منتخب أنجولا بطولة كأس أمم إفريقيا، كما يغادر أيضا منتخب ‏زيمبابوي كان 2025 بالمغرب.