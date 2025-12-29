تشكيل المغرب أمام زامبيا لحسم الصدارة والتأهل في أمم إفريقيا

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، التشكيل الرسمي لـ«أسود الأطلس» لمواجهة منتخب زامبيا، في المباراة المقررة ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وجاء تشكيل المنتخب المغربي كالتالي:

في حراسة المرمى:

ياسين بونو.

خط الدفاع:

نايف أكرد – آدم ماسينا – محمد الشيبي – نصير مزراوي.

خط الوسط:

نايل العيناوي – عز الدين أوناحي – إسماعيل الصيباري.

خط الهجوم:

إبراهيم دياز – عبد الصمد الزلزولي – أيوب الكعبي.

ويدخل منتخب المغرب اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز لتأكيد صدارته للمجموعة الأولى وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي دون انتظار نتائج أخرى.

ويطمح «أسود الأطلس» إلى مواصلة عروضهم القوية في البطولة وحسم التأهل إلى دور الـ16 بشكل رسمي، بعيدًا عن أي حسابات معقدة.

في المقابل، يسعى منتخب زامبيا لتحقيق نتيجة إيجابية واقتناص الفوز من أجل ضمان العبور إلى الدور المقبل، وتفادي الدخول في حسابات التأهل ضمن أفضل أصحاب المراكز الثالثة.