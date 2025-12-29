الخبير المصرفي محمد عبدالعال يكشف توقعاته لأداء البنوك في المرحلة المقبلة بعد خفض أسعار الفائدة

أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أنه من الممكن أن يكون هناك مؤشرات إيجابية في البورصة خلال عام 2026، نتيجة انخفاض الفائدة الذي سيدفع الشركات للاقتراض وزيادة الإنتاج.

وقال محمد عبد العال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أنه من الممكن أن يكون هناك ابقاء على أسعار الفائدة والمنتجات البنكية الحالية كما هي دون تغيير، حفاظاً على قاعدة العملاء واستقراره.

وتابع الخبير المصرفي، أنه من الممكن أن يحدث خفض في أسعار الفائدة بنسبة 1% تماشياً مع قرار البنك المركزي، وهو ما اعتبره عبد العال استمراراً لسياسة البنك المركزي المتبعة في الفترات السابقة.