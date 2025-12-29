قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 29-12-2025

محمد صبيح

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 استقرارًا في التعاملات بالبنوك المصرية، حيث تراوح سعر الشراء بين 12.621 و12.710 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 12.720 و12.746 جنيه، وفق أحدث البيانات المعلنة من البنوك.

وسجل أعلى سعر للشراء اليوم في المصرف العربي الدولي عند 12.710 جنيه، فيما سجل أقل سعر للشراء في بنك الكويت الوطني NBK عند 12.621 جنيه.

وبالنسبة لسعر البيع، سجل أعلى سعر في بنك الكويت الوطني NBK عند 12.746 جنيه، فيما سجل أدنى سعر للبيع في بنك كريدي أجريكول عند 12.720 جنيه.

أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك

سجل الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 12.710 جنيه للشراء و12.737 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في QNB الأهلي 12.705 جنيه للشراء و12.732 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري 12.703 جنيه للشراء و12.739 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك HSBC 12.700 جنيه للشراء و12.730 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي بيريوس 12.695 جنيه للشراء و12.722 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي في مصر

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB 12.688 جنيه للشراء و12.737 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.682 جنيه للشراء و12.724 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك مصر 12.666 جنيه للشراء و12.737 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.666 جنيه للشراء و12.737 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 12.663 جنيه للشراء و12.698 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس 12.657 جنيه للشراء و12.741 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك البركة 12.640 جنيه للشراء و12.731 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 12.630 جنيه للشراء و12.720 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك الكويت الوطني NBK 12.621 جنيه للشراء و12.746 جنيه للبيع.

تفاصيل سعر الريال السعودي في البنوك

سعر الريال السعودي

وسجلت معظم البنوك المصرية أسعارًا متقاربة للشراء والبيع؛ مما يعكس استقرار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم.

