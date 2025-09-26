قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بورسعيد تحصد المركز الأول في مهرجان اكتشاف المواهب

محمد الغزاوى

حصلت محافظة بورسعيد على المركز الأول في مهرجان "اكتشاف المواهب"، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية لتنمية النشء، على مسرح الجامعة البريطانية بالقاهرة، بمشاركة مئات من النشء والشباب المبدعين من مختلف محافظات الجمهورية، ضمن مسابقتي "موهبتي" و"كنوز".

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات الحفل الختامي للمهرجان ، وحضر الحفل الدكتورة فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، واللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، والدكتور محمد
محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، وبمشاركة كوكبة من الرموز الفنية والثقافية، على رأسهم الفنانة القديرة صفاء أبو السعود، والفنان الشاب الصاعد محمد أسامة، وقام بتقديم الحفل الإعلامي الرياضي هاني حتحوت.

كما حضر الحفل محمد عبد العزيز المحضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد ، ولفيف من المسئولين بالمديرية .

وشارك في مسابقات المهرجان أكثر من 43,500 متسابق من جميع محافظات الجمهورية، تنافسوا في ما يزيد على 20 مجالاً فنياً وثقافياً وعلمياً، وبعد مراحل التصفيات المختلفة، تأهل ما يقارب 1,500 فائز من النشء والشباب، فيما بلغت قيمة الجوائز المقدمة نحو 3 ملايين  و800 الف جنيه مصري.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن المهرجان يأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، والاهتمام باكتشاف ورعاية الموهوبين ودعم قدراتهم الإبداعية في المجالات الفنية والثقافية والعلمية، موضحاً أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بتمكين النشء والشباب، وفتح آفاق الإبداع أمامهم، إيماناً بقدراتهم على تقديم إسهامات متميزة في مختلف المجالات.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن مهرجان اكتشاف المواهب يمثل منصة وطنية لصناعة الأمل والإبداع، وفرصة حقيقية لتسليط الضوء على الطاقات الشابة من مختلف المحافظات، مؤكداً استمرار الوزارة في توفير برامج ومسابقات نوعية تسهم في تعزيز القيم الإيجابية وتنمية المهارات.

ومن جانبها، أكدت فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، على سعادتها بالمشاركة في فعالية هامة لدعم الشباب الموهوبين، مشيدة بدور وزارة الشباب  في تخصيص منصة تُبرز إبداعاتهم وتدعم مشاركتهم الفاعلة في بناء مستقبل الوطن.

ومن جهته، أشاد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، بجهود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في اكتشاف ورعاية الموهوبين، مؤكدًا أن استضافة الجامعة لختام المسابقة يعكس دورها الرائد في خدمة المجتمع وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة لدعم الشباب وتمكينهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل مصر والتنمية المستدامة، وتعزيز التعاون في بناء الإنسان المصري.

ومن جانبه أعرب محمد عبد العزيز المحضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد ، عن بالغ سعادته بنجاح أبناء المحافظة وتشريفهم لاسم بورسعيد ورفعه عاليا في كافة المحافل .

ووجه الشكر والتقدير لإدارة تنمية النشء في مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد برئاسة ايمان حسنين ، على جهودهم المبذولة مع كل المواهب والتي ظهرت جليا وأثبتت نجاحها في حصول مواهب المديرية ببورسعيد على المركز الأول ، متمنيا لهم ولكل العاملين في الشباب والرياضة مزيدا من النجاح والتوفيق .

وشهد الحفل تكريم الفائزين من مختلف المحافظات، الذين اجتازوا مراحل متعددة من التصفيات ضمن مسابقات “موهبتي” و”كنوز”.

وتنوعت فقرات الحفل بين الغناء الجماعي لكورال الفرق الفائزة، وفقرة الإنشاد والترانيم، بالإضافة إلى فقرات شعرية متنوعة، وعرض فني لعازف الكمان، إلى جانب مجموعة من الاستعراضات الفنية.

عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
