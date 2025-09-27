قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

قرار لتضامن بورسعيد لتعويض المتضررين من حريق حي العرب.. صور

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة توفير الرعاية الطبية الكاملة لمصابي الحريق لحين تماثلهم الشفاء
محافظ بورسعيد يوجه بسرعة توفير الرعاية الطبية الكاملة لمصابي الحريق لحين تماثلهم الشفاء
محمد الغزاوى

أعلنت محافظة بورسعيد، عن نجاح قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب بشارع طولون والحميدي بحي العرب، حيث تمت السيطرة على الموقف سريعًا وجارٍ إتمام عملية التبريد، مع استمرار المتابعة لحظة بلحظة نظرًا لوجود عدد من المنازل الخشبية بالمنطقة.

وفور اندلاع الحريق، توجه اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة والمهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب، لموقع الحريق لمتابعة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة المواطنين و سرعة السيطرة على الحريق

وأكد اللواء أ ح  محب حبشي محافظ بورسعيد، أن الوضع تحت السيطرة، مشيدًا بالاستجابة العاجلة من مديرية أمن بورسعيد ورجال الحماية المدنية، موجهًا خالص الشكر للواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد والأجهزة التنفيذية ولجميع فرق الإطفاء والإسعاف على جهودهم الكبيرة في سرعة التعامل مع الحادث

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة توفير الرعاية الطبية الكاملة لمصابي الحريق لحين تماثلهم الشفاء

وأوضح الدفاع المدني أنه تم الدفع بعدد ٧ سيارات إطفاء للتعامل مع الحريق، فيما دفعت هيئة الإسعاف بعدد ٨ سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى السلام. وأسفر الحادث عن إصابة حالتين: مختار السيد أحمد عبدالعال – 85 عامًا – صعوبة بالتنفس (اختناق)، فائزة محمد حلمي – 66 عامًا – صعوبة بالتنفس (اختناق).

وقد أفادت هيئة الرعاية الصحية بوفاة الحالة الثالثة (نورا محمد علي 36 عامًا )، بينما يتم متابعة الحالتين الأخريين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

و وجه المحافظ بسرعة إعداد تقرير لجنة المنشآت حول العقار المتضرر والعقارات المجاورة فور الانتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد، فيما تم إيفاد لجنة من التضامن الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المتضررين.

كما تم الدفع بمعدات الإنقاذ والطوارئ إلى موقع الحادث (عدد ٢ لودر، وعدد ١ قلاب) لبدء أعمال رفع آثار الحريق وإزالة مصادر الخطورة، بما يساهم في إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في أسرع وقت. وجاري قيام جهاز الإنقاذ والطوارئ بأعمال إزالة مصادر الخطورة والأجزاء المنهارة جراء الحريق،  وضمان تأمين الموقع بالكامل.

وأكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة تأهب لمتابعة الموقف أولًا بأول، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المواطنين، ومتابعة حالة المصابين حتى استقرار أوضاعهم الصحية.

و دعا محافظ بورسعيد للمصابين بالشفاء العاجل، وأن يتغمد الله المتوفية بواسع رحمته و غفرانه و يلهم أسرتها الصبر والسلوان

كما كلف اللواء محب حبشي  مديرية التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات القانونية لتعويض المتضررين من الحادث. 

