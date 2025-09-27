قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

النيران تلتهم 4 عقارات بأول عرب بورسعيد وحالة وفاة وإصابة 2 آخرين

مصرع فتاة وإصابة شخصين في حريق 4 عقارات خشبية .
مصرع فتاة وإصابة شخصين في حريق 4 عقارات خشبية .
محمد الغزاوى

شهدت منطقة اول العرب بمحافظة بورسعيد اندلاع حريق كبير اجهز على 4 عقارات خشبية وخلف خسائر بالملايين و 3 ضحايا بينهم حالة وفاة و مصابان .

وبذلت قوات الحماية المدنية فى بورسعيد جهودها فور تلقيها البلاغ عقب وصولها لموقع الحادث لإزالة العوائق و المظلات البلاستيكية الممتدة بين العقارات وكذا فروشات الانشغالات التى تعيق الحركة .

وتعاملت الحماية المدنية مع الحادث الواقع بين شارعي التجارى و الحميدى بتقاطع شارع طولون بعد أن مركزت سياراتها على شارع محمد على ومدت. خراطيم الأطفاء حتى وصلوا إليه مكان النيران .

وسطر رجال حماية بورسعيد المدنية ملحمة للسيطرة على النيران فى تلك العقارات الصادر لها قرارات إزالة ولم تنفذ بسبب تعنت السكان .

مصرع فتاة وإصابة شخصين في حريق 4 عقارات خشبية .

و لقيت فتاة مصرعها، بينما أصيب شخصين آخرين، اليوم السبت، إثر اندلاع حريق داخل عقار خشبي قديم ضمن 4 آخرين اخترقوا بالمنطقة الأشهر بمحافظة بورسعيد .

ووصلت فتاة في متوسط العمر إلى مستشفي السلام التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل في بورسعيد، اثر توقف لعضلة القلب ومصابة بحروق بسيطة في الجسم، ولقيت مصرعها علي الفور، كما استقبلت المستشفى رجل وسيدة مصابا بحروق متفرقة، وحالتهما العامة مستقرة.


وورد بلاغ إلى اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، يفيد بإندلاع حريق في عقار خشبي بتقاطع شارع الحميدي وطولون في نطاق حي العرب .

وعلي الفور انتقل و مدير إدارة البحث الجنائي اللواء ضياء زامل و  رجال الحماية المدنية وكثفت من جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

كما جرى فرض كردون أمني بمحيط العقار وقطع التيار الكهربائي عن المنطقة لحماية السكان والمحال التجارية، من إنتقال النيران إليهم.

وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات التبريد بعد أن تم السيطرة على الحريق، بينما تكثف الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته.

بورسعيد اول العرب الحماية المدنية أمن بورسعيد

