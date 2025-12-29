دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الاثنين أن دبي ستستضيف حفل توزيع جوائز الأفضل العام المقبل.

ويمنح الفيفا جوائزه لأفضل اللاعبين واللاعبات، بالإضافة إلى المدربين والفرق حسب تصويت الجماهير وممثلي وسائل الإعلام وقادة ومدربي المنتخبات الوطنية.

وقال إنفانتينو في القمة العالمية للرياضة في المدينة الإماراتية اليوم "يمكنني أن أعلن هنا عن شراكة جديدة أبرمناها معا لتكريم أفضل اللاعبين والمدربين والفرق، هنا في دبي.

"استمتعنا بهذه الرياضة، والآن سنستمتع أكثر بالوحدة التي تجلبها هذه الرياضة للعالم أجمع".

وشهدت نسخة 2025 في الدوحة فوز المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي بجائزة أفضل لاعب للرجال، ولاعبة الوسط الإسبانية أيتانا بونماتي بجائزة أفضل لاعبة في السيدات.