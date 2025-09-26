بورسعيد.. استمرار حملات رفع مستوى النظافة وكفاءة الصرف الصحي بحي الزهور

واصل حي الزهور، بمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء أيمن صبحي، جهوده الميدانية، اليوم الجمعة؛ لمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات وتطوير شبكات الصرف الصحي بنطاق الحي.

جاءت الحملات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات اليومية لرفع مستوى النظافة العامة وتحسين البيئة، ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي بجميع الأحياء.

وشهدت الحملات الميدانية اليوم بالحي أعمال رفع القمامة والمخلفات بمنطقة عمر بن الخطاب وكنس الشوارع بالمنطقة وتفريغ الصناديق وإزالة المخلفات من الشوارع ، بالإضافة إلى رفع القمامة بمحيط معهد عمر بن الخطاب وتفريغ الصناديق، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لمحيط المؤسسات التعليمية بالحي.

كما شملت الأعمال، تسليك خطوط الصرف الصحي بشارع النصر، وسحب تراكمات المياه من الشارع والمناطق المحيطة بالعمارات السكنية، باستخدام سيارات ومعدات الحي؛ بما يضمن تحسين كفاءة شبكات الصرف الصحي، ومنع حدوث انسدادات أو تجمعات مياه.

وأكد اللواء أيمن صبحي، استمرار الحملات اليومية، تنفيذا لتوجيهات محافظ بورسعيد؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين البيئة المحيطة، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين.