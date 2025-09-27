تكليف عاجل بإزالة مخلفات حريق حي العرب ببورسعيد.. صور

اكد اللواء عمرو فكري السكرتير لمحافظة بورسعيد فور حدوث حريق العقارات الخشبية والمحلات التجارية بعدد 4 محلات و 4 عقارات خشبية بحي العرب بسوق الحميدي وامتداد شارع طولون تكليف المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب بإزاله كافه الاشغالات ورفع حجم الأضرار التي خلفها الحريق وان التند و المشمع المتواجد و الاشغالات التى ساعدت علي انتشار الحريق بشكل كبير جدا مما ادي الي سرعه انتشار الحريق وامتدادة وإعاقة حركة رجال الاطفاء في إخماد الحريق

سكرتير عام بورسعيد .. حذرنا مسبقا المظلات كانت سبب فى إعاقة وصول الحماية المدنية و امتداد النيران للعقارات المجاورة

وأشار سكرتير عام محافظة بورسعيد أن الحماية المدنية وصلت فى وقت قياسي ولكن انتشار الاشغالات و المظلات ادي الي زيادة الوقت لدي رجال الاطفاء ومدهم لخراطيم الحريق من مسافة بعيدة جدا

وناشد اللواء عمرو فكري السكرتير العام المساعد لمحافظ بورسعيد الأهالي بسرعه ازاله العوائق من الطريق العام مما ادي الي زيادة النيران والتهام عدد من المحلات والملابس والجلود والأخشاب والحديد .

وشدد علي ضرورة حماية الأرواح و الممتلكات وحصر التلفيات ورفع الاشغالات

وأكد سكرتير عام بورسعيد أن اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد يتابع عن كثب لحظيا نتاج الحادث و توابعه وكذا الحالات المصابة متنمى لهم الشفاء العاجل

واضاف السكرتير العام أن محافظ بورسعيد تلقي ببالغ الاسي خبر وفاة إحدى سكان العقارات المضارة ببالغ الاسي داعيا الله أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة ويلهم الأسرة وذويها الصبر و السلوان