محافظ بورسعيد يشارك في اجتماع مجلس الجامعة ويؤكد دعم المنظومة التعليمية

شارك اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد اليوم، باجتماع مجلس جامعة بورسعيد برئاسة الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة، وذلك في إطار حرصه الدائم على المتابعة لمستجدات العمل داخل الجامعة، جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف علم الدين رئيس الجامعة الأهلية، الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتوره امل خليل نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، و عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وفي بداية المجلس ، رحب رئيس الجامعة بمحافظ بورسعيد مشيدا بتعاونه الدائم مع الجامعة وحرصه على دعم المنظومة التعليمية

وأكد محافظ بورسعيد علي الشراكة الفعالة بين الجامعة والأجهزة التنفيذية التي تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير العملية التعليمية داخل كليات الجامعة، وتطوير المدينة الجامعية،إلى جانب مناقشة آليات تعزيز البيئة الجامعية للطلاب والباحثين.

ومن جانبه، أعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة، مؤكدا أن الجامعة تمثل دورا محوريا في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل وتسهم في دعم مسيرة التنمية وذلك من خلال تطوير آليات التعليم والبحث العلمي بما يواكب متغيرات العصر.

وفي ختام الاجتماع، توجه المحافظ بالشكر لرئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس مثمنا جهودهم الملموسة في خدمة المجتمع والارتقاء بالمنظومة التعليمية ومؤكدا دعمه الكامل والمستمر للمنظومة التعليمية والعلمية والخدمية التي تسهم في بناء الإنسان وتحقق التنمية المستدامة بمحافظة بورسعيد.