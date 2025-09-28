قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزراعة: التوجه نحو الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة لمواكبة المتغيرات العالمية
الحبس 6 أشهر عقوبة إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مطاردة "توك توك" مسروق بالإكراه في الجيزة
وزير خارجية إيران: نرفض إعادة تفعيل قرارات منتهية بموجب القرار "2231"
تصاعد الحرب في غزة.. مصر تواصل دورها السياسي والإغاثي دعماً للشعب الفلسطيني
وزيرة التنمية المحلية: حريصون على تحويل خطط التكيف المناخي إلى مشروعات واقعية تخدم المواطن
الرئيس السيسي يؤكد محورية دور بنك التصدير والاستيراد الأفريقي في دعم دول القارة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي بنك التصدير والاستيراد الإفريقي.. ويؤكد ضرورة تعزيز التجارة ودعم التصنيع القاري
انفراجة في أزمة شروق وفا بعد تدخل أشرف صبحي وزير الرياضة
4700 قطعة جديدة..بيان هام من الإسكان بشأن طرح أراض ضمن مبادرة بيت الوطن
خلال زيارته للغربية|وزير التعليم يتحدث مع المعلمين عن البكالوريا وتحديات المنظومة
دفعات جديدة من المساعدات تغادر الأراضي المصرية إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يشارك في اجتماع مجلس الجامعة ويؤكد دعم المنظومة التعليمية

حبشى يشارك في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد
حبشى يشارك في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد
محمد الغزاوى

شارك اللواء أ ح  محب حبشي، محافظ بورسعيد اليوم، باجتماع مجلس جامعة بورسعيد برئاسة الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة، وذلك في إطار حرصه الدائم على المتابعة لمستجدات العمل داخل الجامعة، جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف علم الدين رئيس الجامعة الأهلية، الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتوره امل خليل نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، و عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وفي بداية المجلس ، رحب رئيس الجامعة بمحافظ بورسعيد مشيدا بتعاونه الدائم مع الجامعة وحرصه على دعم المنظومة التعليمية 

وأكد محافظ بورسعيد  علي الشراكة الفعالة بين الجامعة والأجهزة التنفيذية التي تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير العملية التعليمية داخل كليات الجامعة، وتطوير المدينة الجامعية،إلى جانب مناقشة آليات تعزيز البيئة الجامعية للطلاب والباحثين.

محافظ بورسعيد يشارك في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد

ومن جانبه، أعرب  المحافظ عن سعادته بالمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة، مؤكدا أن الجامعة تمثل دورا محوريا في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل وتسهم في دعم مسيرة التنمية وذلك من خلال تطوير آليات التعليم والبحث العلمي بما يواكب متغيرات العصر.

وفي ختام الاجتماع، توجه  المحافظ بالشكر لرئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس مثمنا جهودهم الملموسة في خدمة المجتمع والارتقاء بالمنظومة التعليمية ومؤكدا دعمه الكامل والمستمر للمنظومة التعليمية والعلمية والخدمية التي تسهم في بناء الإنسان وتحقق التنمية المستدامة بمحافظة بورسعيد.

بورسعيد جامعة بورسعيد الأجهزة التنفيذية المنظومة التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

القراخ والبيض

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

سعر الدولار

أعلي سعر دولار اليوم 28-9-2025

ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم

ضربوها وعوروها في وشها لغاية ما أغمى عليها.. ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم|صور

ترشيحاتنا

الحريق

حريق في سيارة أحمد شوبير على طريق صلاح سالم| صور

أرشيفية

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة تزوير محررات رسمية بالأزبكية

صورة أرشيفية

مصرع شاب مجهول الهوية في حادث تصادم تريلا بسكوتر في سوهاج

بالصور

أكثر الأبراج ذكاء .. من هم أصحاب العقول اللامعة؟

الابراج
الابراج
الابراج

طرح البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل لينك والعرض خلال شهر أكتوبر

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل في المرارة

انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل المرارة
انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل المرارة
انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل المرارة

طعم لايقاوم .. طريقة عمل القرنبيط بالبشاميل بخطوات سهلة

القرنبيط بالبشاميل
القرنبيط بالبشاميل
القرنبيط بالبشاميل

فيديو

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد